Grazie a un bando aperta la sede a New York . Iscriviti al webinar e scopri come si fa

Chiediamo al presidente Gualini di raccontarci le ultime esperienze intraprese grazie ai finanziamenti agevolati. «Per la Gualini Inc a New York, abbiamo ottenuto da Simest due importanti contributi. Il primo, per un importo di oltre 185 mila euro (di cui oltre 74mila a fondo perso) ci è stato dato per uno studio di fattibilità che abbiamo voluto portare avanti per conoscere meglio il mercato statunitense e le sue dinamiche, per decidere quali azioni portare avanti per inserirci meglio in tale mercato. Abbiamo già un’esperienza negli Usa, con la realizzazione di due torri da 55 piani a New York, nel Queens. Il nostro obiettivo è che l’importante cantiere a New York non resti isolato, vogliamo entrare con un presidio fisso e con un investimento adeguato per dare continuità al mercato americano, con la realizzazione di nuovi progetti».