Industria 4.0 e internazionalizzazione, alberghi e imprese femminili: iscriviti al webinar

Un quarto del finanziamento a fondo perduto

Le agevolazioni che seguono sono tutte interessanti anche perché il 25% del finanziamento destinato a ogni singola tipologia può essere corrisposto come contributo a fondo perduto.

Il primo avrà per beneficiari le piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali da almeno due esercizi, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio.

L’intervento in questo caso ha la finalità di sostenere la realizzazione di:

- investimenti digitali per una quota minima pari al 50%

- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali per il restante 50%.



L’intervento potrà avere durata massimo di 24 mesi dalla data di stipula del contratto con Simest e saranno considerati ammissibili i costi effettivamente sostenuti dopo il ricevimento dell’esito della domanda.

Anche il secondo bando ha per beneficiari piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali da almeno due esercizi, che abbiano un fatturato rappresentato per una quota almeno pari, in alternativa, al 50% dalla produzione di beni e servizi in Italia, anche se con marchio di proprietà estera, o dalla commercializzazione di prodotti con marchio italiano anche se prodotti all’estero.



Gli interventi dovranno riguardare una delle seguenti attività:

a) creazione di una nuova piattaforma propria, realizzata da un soggetto/fornitore in possesso del requisito di professionalità

b) miglioramento di una piattaforma propria già esistente

c) accesso ad un nuovo spazio o store di una piattaforma di terzi per la commercializzazione in Paesi esteri di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.

L’intervento può avere una durata massimo di 12 dalla stipula del contratto e le spese ammissibili sono: creazione e sviluppo di piattaforma propria o dell’utilizzo di un market place; investimenti per piattaforma propria o per il market place; spese promozionali e formazione relative al progetto