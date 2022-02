Metà del trattore pagata dall’Inail . Come si fa? Mercoledì alle 11,45 il webinar

Bandi pubblici e finanziamenti a fondo perduto sono una grandissima occasione per le aziende. Partecipa mercoledì alle 11,45 al webinar gratuito di Skille.



Si parlerà, con l’aiuto di esperti, di fondi per imprese al femminile, superbonus 80% per il turismo, bandi per agenzie di viaggio e tour operator, contributi per salute e sicurezza sul lavoro (bando Inail simile a quello che ha finanziato quasi metà dei 140 mila euro per l’acquisto di un trattore, storia che vi raccontiamo qui sotto), fondi per attività e negozi storici e piccole farmacie rurali.