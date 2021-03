Un’agricoltura sempre più all’avanguardia col sostegno giusto può crescere ancora

Il presidente di Buonaterra, Gian Nava, spiega come l’azienda di San Paolo d’Argon è diventata protagonista nei settori della IV e IV gamma, anche evoluta. Grazie a una gestione diretta e hi-tech di tutta la filiera, ad una Academy per la formazione dei merchandiser, con il coordinamento e il monitoraggio in tempo reale dalla sede di San Paolo d’Argon di tutte le fasi di lavorazione per garantire prodotti sani, freschi e controllati, in meno di 24 ore i prodotti passano dal raccolto nei campi ai frigor di 1.400 punti vendita dislocati in tutto il Nord Italia. Ogni anno il menù di Terra&Vita (brand di Buonaterra) si arricchisce di nuovi prodotti, oggi arrivati a 280: insalatine, ortofrutticoli, minestre e zuppe pronti all’uso.

La produzione viene attuata nel rispetto della salvaguardia dell’ecosistema naturale. La divisione Ricerca e Sviluppo intercetta le richieste del mercato per offrire sempre nuovi prodotti di successo. Il sistema integrato di Buonaterra, che contente il controllo in tempo reale della gesione dei prodotti nei punti vendita, evita qualsiasi spreco dei prodotti. I prossimi obiettivi: tra poche settimane apre un nuovo slot a Bologna, entro due anni la conquista dei supermercati del centro Italia, partendo da Roma, logistica sempre più green (entro tre anni almeno il 70% dei mezzi tutti elettrici). Qualità, innovazioni, soluzioni hi-tech e visione sempre proiettata nel futuro, il tutto condito da tanta passione, entusiasmo, e voglia di fare le cose per bene del team: così Buonaterra è diventata un’eccellenza del settore.