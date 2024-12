Il Bergamo 91 sfida la cenerentola Cuneo: le rossoblù hanno la chance di rilanciarsi

Adriano: «Un po’ di pressione in casa»

Virginia Adriano, opposto di riserva, riflette su questo fattore: «Può essere che, inconsciamente, la responsabilità di onorare al meglio questa maglia ci metta un po’ di pressione quando giochiamo davanti al nostro pubblico». Negli ultimi match Parisi ha pescato diversi jolly dalla panchina, inserendo nell’emergenza Bolzonetti a lato, Adriano come opposto e Carraro in regia, ma il sestetto di partenza dovrebbe comunque rimanere il solito: Evans palleggiatrice in diagonale con Piani, Cese Montalvo e Mlejnkova a lato, Manfredini e Strubbe al centro, più Armini libero.