Domenica di brutto tempo, in pianura e nelle valli. Non sono previsti miglioramenti

Una domenica 19 gennaio di brutto tempo, in città e in pianura, così come nelle valli, dove la neve è tornata a cadere per la gioia degli sciatori bergamaschi. E le precipitazioni, anche piovose dove le temperature sono più basse, sono destinate ad aumentare nel corso della giornata.

Le previsioni per la settimana

Nessun miglioramento previsto nella prima parte della settimana che scatterà lunedì 20 gennaio. Cielo coperto e qualche goccia di pioggia almeno fino a giovedì, con temperature in calo: in pianura minime tra i 2 e i 4 gradi e massime mai oltre i 9. Miglioramenti previsti per le giornate di giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, quando il sole dovrebbe tornare a splendere su tutta la provincia. Per poi lasciar spazio, di nuovo, al brutto tempo previsto per le giornate di sabato 25 e domenica 26.