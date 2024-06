Nuova sosta in Città Alta, i commercianti: «Affari giù, offriamo gratis un’ora di parcheggio»

«Vieni su, la prima ora non la paghi tu!», è lo slogan della nuova campagna lanciata dai commercianti di Città Alta per convincere i cittadini a tornare dentro le Mura a fare shopping o a prendere l’aperitivo. Lo fanno con uno sconto immediato in cassa, pari alla prima ora di sosta in una delle tre strutture del nuovo sistema di mobilità di Città Alta (via Fara, via Tre Armi e Porta Sant’Alessandro). Dal 1° luglio al 31 agosto, se si fa una spesa di almeno 20 euro in uno degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa (ben riconoscibili da una vetrofania, al momento sono circa 40) la prima ora di parcheggio sarà gratis.

Il timore delle multe

La stagione primavera-estate per il centro storico non è partita bene. Alberto Brivio, della Comunità delle botteghe, segnala «una media del 40% in meno di fatturato tra gli esercenti rispetto agli anni passati, senza considerare il 2023, anno eccezionale con la Capitale della Cultura. Le ragioni sono diverse, c’è il meteo avverso che non invita a salire in Città Alta, ma anche la confusione creata dal nuovo parcheggio alla Fara. Tanta gente non ha ancora capito come funziona, teme le multe». E se sulle condizioni meteo nulla si può fare, ecco allora che i commercianti provano ad addolcire la pillola della sosta, aumentata nel costo (sulle strisce «blu» si fermava a un euro e 80 centesimi l’ora) e diventata a pagamento la sera (prima era gratuita).

L’idea per l’estate

Ai clienti sarà offerta un’ora di sosta gratuita, su una spesa, si diceva, non inferiore ai 20 euro (la promozione sarà valida in tutte le fasce orarie, non cumulabile, potrà cioè essere usufruita una sola volta al giorno). Nelle prime due settimane gli esercenti applicheranno lo sconto direttamente sullo scontrino, ma si sta studiando una modalità per erogare dei voucher da presentare al singolo parcheggio. Per ottenere il bonus sarà ovviamente necessario esibire il ticket della sosta. I commercianti si impegnano anche a dare informazioni (pronta una mappa con tutte le nuove possibilità e le regole della sosta) e ad incentivare l’attivazione delle App che offrono tariffe scontate (come Bmove del parking Fara che taglia il costo di 30 centesimi, 3 euro anziché 3,30).

«Ci siamo resi conto subito di come i recenti provvedimenti viabilistici e di sosta su Città Alta siano stati mal recepiti dalla gente. Si è ingenerata una sorta di paura della Ztl, delle possibili multe per il transito per non parlare dei malumori per il caro sosta» dicono i commercianti I commercianti denunciano come «le nuove modalità di accesso e un tariffario della sosta rincarato siano un deterrente alla frequentazione e al flusso della clientela». Entra nel merito il presidente Maurizio Pirovano: «Ci siamo resi conto subito di come i recenti provvedimenti viabilistici e di sosta su Città Alta siano stati mal recepiti dalla gente. Si è ingenerata una sorta di paura della Ztl, delle possibili multe per il transito per non parlare dei malumori per il caro sosta. Puntiamo a sgombrare il campo da possibili equivoci, primo tra tutti quello che Città Alta sia diventata inaccessibile. Al contrario, con la fruizione del parcheggio, l’accessibilità può avvenire anche quando la Ztl è attiva. Cosa che è sempre consentita ai motocicli. Ci auguriamo che questi due primi mesi della promozione possano portare a risultati soddisfacenti per tutti».

Al via la campagna social