«Salire in Città Alta è più facile». Il video fai-da-te dei ristoratori

Per comprendere (e soprattutto far comprendere alla clientela) le novità della rivoluzione viabilistica attuata in Città Alta ci vuole non solo del tempo, ma anche un po’ di fantasia. Ed ecco allora sputare sui social un video «tutorial» per promuovere il nuovo parcheggio alla Fara. Questa la singolare iniziativa fai-da-te di alcuni ristoratori di Città Alta, che hanno caricato su Instagram - profili personali e dei ristoranti - un filmato nel quale vestono i panni dei protagonisti e - come da caption del reel - spiegano una posizione rappresentando i ristoratori di Piazza Vecchia.