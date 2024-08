Perdono di Assisi, aperta la porta della basilica di Sant’Alessandro in Colonna. Venerdì la Messa con il Vescovo

Tre colpi con la Croce battuti dal prevosto monsignor Gianni Carzaniga sul portale della basilica di Sant’Alessandro in Colonna, che è stato poi spalancato. Questo gesto ha dato il via, nel pomeriggio di giovedì 1° agosto, alla festa del Santo Perdono d’Assisi, che si celebra venerdì 2 con l’intervento del Vescovo Francesco Beschi. Sono attesi 3.000 fedeli, provenienti da Bergamasca, Brianza, Comasco e Lecchese. Monsignor Carzaniga ha ricordato l’origine del Perdono: San Francesco ottenne da Gesù Cristo il privilegio del perdono delle colpe per coloro, se pentiti, avessero visitato la Porziuncola.

Ma perché battere i colpi alla porta della basilica per il Perdono? «Battere la porta è un segno. E poi questa porta rimane sempre aperta per il perdono del Signore — ha risposto monsignor Carzaniga —. La prima volta in cui battiamo questa porta è il momento del nostro Battesimo. Bussare significa riconoscere che abbiamo sempre bisogno del perdono del Signore, perché da soli non possiamo salvarci». Dopo l’ingresso in basilica del clero e dei fedeli, si sono succeduti altri momenti simbolici: la benedizione dell’acqua e del sale (memoria del Battesimo e del cammino cristiano), canto delle Litanie dei Santi, recita dell’Ora Nona e prima visita comunitaria per l’indulgenza per i defunti.

Il programma