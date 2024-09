Schianto di via Petrarca, funerali in Marocco per il papà di 33 anni

Si terranno in Marocco i funerali di Yemlal El Arbi, conosciuto da tutti come Zaccaria, il motociclista di 33 anni, italiano di origine marocchina, morto sabato in un incidente in centro città a Bergamo. In sella alla sua motocicletta, si è scontrato con una Mercedes guidata da un settantaduenne. Il 33eenne abitava a Osio Sotto, in un condominio in via Vittorio Veneto, al civico 33, insieme alla moglie e al figlio di due anni, che domenica hanno trovato conforto da parenti. Dopo lo scontro con l’auto, le condizioni di Zaccaria erano apparse subito disperate. È stato sottoposto a massaggio cardiaco per circa un’ora per poi essere trasportato all’ospedale Papa Giovanni dove è morto all’arrivo. La sua salma si trova ancora composta nella camera mortuaria dell’ospedale in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Non è ancora noto se verrà disposta l’autopsia e, di conseguenza, non si sa quando verrà dato il via libera alla sepoltura. E quindi i familiari non sanno ancora quando potranno dare il via alle pratiche necessarie per riportare la salma di Zaccaria in Marocco per la cerimonia funebre.