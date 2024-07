Alpini al passo San Marco: «Stringiamoci la mano come fecero i reduci»

«Facciamo in modo che darci la mano, incontrarci, raccogliere il bisogno di chi ci sta vicino diventi un’abitudine. Ce lo ricordano i due reduci che mezzo secolo fa per la prima volta diedero vita a questo incontro . Si diedero la mano, in nome della pace, ricordando la tragedia della guerra. Darsi la mano oggi, su queste montagne, vuole essere un gesto ancora più significativo , nel ricordo di quel primo incontro di tanti anni fa, all’indomani della guerra. E un invito, nell’attesa del 50° anniversario, affinché diventi un gesto quotidiano».

Così un emozionatissimo sindaco di Averara, Mauro Egman , nella mattinata di domenica 21 luglio, in occasione del 48° incontro tra gli alpini valtellinesi e bergamaschi, al passo San Marco. Un raduno sempre partecipato - oltre 90 gli alfieri presenti dalle province di Bergamo. Sondrio, Lecco, Como - emozionante, dove il cerimoniale, come sempre ordinato e preciso, si svolge nello stupendo anfiteatro naturale del valico che - a quasi 2.000 metri di quota - unisce le valli Brembana e del Bitto, le province di Sondrio e Bergamo.

Celebrazione preceduta dai discorsi ufficiali. «Sono figlia di queste montagne», ha detto l’europarlamentare Lara Magoni, ricordando come i valori degli alpini siano motivo di unità e come in queste occasioni «i confini non esistono». Dal presidente sezionale di Bergamo, Giorgio Sonzogni, il ringraziamento a tutti i gruppi che donano gratuitamente il loro tempo «a servizio delle comunità», quindi l’incoraggiamento ai ragazzi che hanno preso parte ai tanti scuola alpini (presenti al raduno di ieri) e ancora l’invito alle istituzioni affinché il servizio militare possa essere reintrodotto come «sacro dovere di servire la Patria». Infine da tutti l’arrivederci al 49° incontro nel luglio 2025.