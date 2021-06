Aziende a caccia di liquidità per uscire dalla crisi: i bandi sono una grande occasione

«Abbiamo iniziato a sperimentare - dice Gianola - partecipando a bandi piccoli. Uno degli aspetti più importanti è trovare un partner affidabile, specialista in finanza agevolata che aiuta e guida la scelta. Gli ultimi bandi cui abbiamo aderito sono proprio quelli per l’e-commerce e la digitalizzazione, stiamo aspettando di capire se siamo stati ritenuti idonei».

«Poi col tempo siamo passati a bandi più importanti e impegnativi: per la patrimonializzazione e l’acquisizione di un ramo d’azienda abbiamo ottenuto 600 mila euro in buona parte a fondo perduto. La partecipazione a questi bandi è stata per noi anche uno stimolo a lavorare meglio. Il mio consiglio è quello di affidarsi a specialisti, che filtrano e propongono le proposte più adatte, di procedere a piccoli passi iniziando da bandi più piccoli e semplici. Non farsi spaventare dalla burocrazia, che all’inizio sembra un ostacolo difficile da superare ma che poi è sempre più o meno la stessa».