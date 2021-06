Finanza agevolata, Regione Lombardia a tutto campo per sostenere la ripartenza

Occasioni interessanti per le aziende di ogni settore

Dall’agricoltura all’industria, dal commercio alla ricerca e innovazione, dall’energia all’economia circolare e ai brevetti. La Regione Lombardia propone bandi per sostenere le attività praticamente di ogni settore e sono tante le aziende, anche bergamasche, che sono cresciute grazie a queste agevolazioni.

Basta dare un occhio alla sezione dedicata ai bandi del sito del Pirellone per capire quali e quante occasioni le imprese lombarde di ogni dimensione hanno di ottenere un contributo per investire in idee nuove che possono portare lontano, per ripartire dopo la gravissima crisi provocata dalla pandemia.

Certo è difficile orientarsi tra le oltre 300 pagine fitte fitte di proposte, ed è per questo che iniziamo questo viaggio attraverso la finanza agevolata “Made in Lombardy”, viaggio che c ulminerà alla fine del mese di giugno in un webinar in cui gli esperti ci presenteranno alcune delle occasioni più ghiotte per le aziende del nostro territorio.