Aziende capaci di sconfiggere la crisi: Intesa premia le Imprese Vincenti

Innovazione, Ricerca e Sviluppo, ecco le 14 vincenti

Nella prima tappa del digital tour, le 14 “Imprese Vincenti” per Innovazione, Ricerca e Sviluppo sono state presentate - raccontandone storia d’impresa e scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo - Adria Med (Pescara), Ausonia (Trapani), Bonetti Costruzioni Meccaniche (Cremona), Dimar (Modena), Dirello (Bari), Elettrolaser (Verona), IBIX (Ravenna), ICMA (Milano), Lithos (Venezia), Mastelli (Imperia), MDB (Chieti), Podium Engineering (Aosta), SIAP+Micros (Treviso) e Stim (Latina).

Adria Med Srl è una società a responsabilità limitata con sede in Abruzzo. Sul mercato da oltre trent’anni, l’azienda ha acquisito una lunga esperienza nella produzione di diverse tipologie di dispositivi medici quali set per infusione e trasfusione, sacche per soluzioni kit procedurali monouso, kit per oftalmologia ecc. Il personale opera nel rispetto degli standards qualitativi richiesti dalle norme ISO 9001:2008 ed ISO 13485. Gli ambienti di produzione, assemblaggio, confezionamento e stampaggio dei prodotti possiedono le certificazioni di “Clean Rooms” classe 8.

Sede: Tocco da Casauria (Pescara) – Sito www.adriamed.com

Ausonia Srl progetta, produce e commercializza un’ampia gamma di soluzioni standard e customizzate di gruppi elettrogeni nel range da 5 kVA a 3300 kVA, contando su moderni stabilimenti che occupano una superficie totale di 32.000 m². Grazie all’esperienza maturata in oltre 90 anni di presenza nel mercato, Ausonia è in grado di realizzare i suoi prodotti seguendo le esigenze del cliente e rispettandone anche i più severi requisiti tecnici richiesti. Per questa ragione, Ausonia è stata scelta come partner dai principali attori operanti in settori critici come Difesa, Telecom, Trasporti, Edilizia.

Sede: Marsala (Trapani) – Sito www.ausonia.net

Bonetti Costruzioni Meccaniche Srl è riconosciuto come punto di riferimento nella produzione di segatrici ed impianti automatici per taglio ad alta velocità di alluminio, titanio e altri materiali difficili. L’azienda ha deciso di intraprendere il difficile percorso di proporre soluzioni personalizzate ed allontanarsi dalla produzione in serie, questa evoluzione ha portato la Bonetti ad essere conosciuta in tutto il mondo. Lo sviluppo di macchine eccellenti dedicate a nicchie specifiche di mercato consente all’azienda di vantare una rete commerciale basata sul passa-parola.

Sede: Castelleone (Cremona) – Sito www.bonettigroup.eu

Dimar Srl è un’azienda certificata, operante nel settore Biomedicale e svolge attività di progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi e attrezzature medicali. DIMAR è leader nelle tecnologie produttive e terapeutiche Non Invasive utilizzate per il trattamento delle insufficienze respiratorie acute, con numerosi brevetti di proprietà. Azienda fondata nel 2002 dall’attuale socio unico e amministratore, Borsari Maurizio, con oltre 35 anni di esperienza nel settore respiratorio. Annovera tra i propri clienti oltre 150 ospedali italiani e 50 distributori esteri.

Sede: Medolla (Modena) – Sito https://www.dimarsrl.com

Dirello Srl è un’azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di pergole in alluminio e prodotti per la schermatura solare il cui percorso, iniziato nei primi anni ’80, una storia italiana avvincente in cui la tradizione si intreccia alla ricerca. Dirello è un progetto aziendale complesso ed ambizioso, inserito in una precisa strategia di espansione che fa coesistere tutte le fasi di ideazione, progettazione e produzione e che garantiscono prodotti, 100% Made in Italy.

Sede: Modugno (Bari) – Sito www.dirello.com

Elettrolaser Srl è una società italiana con sede a Sona di Verona. Fondata nel 2007, nel corso degli anni Elettrolaser si è specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la micro-saldatura, marcatura, incisione e taglio laser, diventando sempre più un punto di riferimento nei mercati quali gioielleria, dentale ed industria. Tutte le fasi strategiche sono sviluppate internamente; ricerca e sviluppo, progettazione software, hardware e meccanica, vengono realizzate seguendo gli standard più severi al fine di offrire prodotti qualitativamente elevati ed affidabili.

Sede: Sona (Verona) – Sito www.elettrolaser.com

IBIX Srl gode di un’esperienza storica nell’ingegneria, progettazione industriale e automazione nella realizzazione di sistemi all’avanguardia nonché totalmente ecosostenibili, dedicati alla pulitura aero-meccanica, alla preparazione, al rivestimento e alla protezione delle superfici metalliche e degli edifici sia storici e moderni. IBIX offre tecnologie estremamente versatili, che consentono di operare nei più svariati settori, dalle costruzioni e lavori pubblici al settore del restauro, industria meccanica, chimica, alimentare, ai settori dei trasporti, imbarcazioni, off-shore ed energia.

Sede: Lugo (Ravenna) – Sito www.ibix.it

ICMA SAN GIORGIO SpA è un’azienda italiana con oltre 75 anni di storia industriale alle spalle, oggi leader nella produzione di estrusori bivite ed impianti di estrusione principalmente dedicati al settore delle materie plastiche ed al loro riciclo. Gli impianti realizzati sono equipaggiati con estrusori bivite co-rotanti, macchine altamente performanti che richiedono una elevata esperienza di progettazione e costruttiva nonché una significativa conoscenza di processo che hanno reso ICMA un’azienda riconosciuta a livello nazionale ed internazionale.

Sede: San Giorgio sul Legnano (milano) – Sito www.icmasg.it

Lithos Srl opera da più di trent’anni nel campo del restauro, della conservazione, catalogazione, consolidamento di beni culturali e della movimentazione di opere d’arte, facendosi strada, negli ultimi anni, anche nel campo dei lavori edili. L’azienda è composta da un team di restauratori, architetti, ingegneri e conservatori esperti che si occupano della cura delle opere a partire dalla progettazione dell’intervento di restauro, sino alla sua effettiva realizzazione e manutenzione.

Sede: Venezia – Sito http://www.lithosrestauri.com/

Mastelli Srl : fondata nel 1952, Mastelli è un’azienda italiana i cui prodotti si basano su frammenti di DNA dalle capacità rigenerative, il PoliDesossiRibNnucleotide e i Polinucleotidi, e ricoprono diverse aree terapeutiche, tra cui ortopedia, medicina estetica, dermatologia e ginecologia. L’azienda si distingue per il know-how ed il pieno controllo della filiera, la maggior parte dell’intero listino viene prodotto nel proprio stabilimento e distribuito in Italia e nel mondo. Focalizzata sulla Ricerca e Sviluppo, Mastelli è orientata allo sviluppo di soluzioni innovative per la cura della persona.

Sede: Sanremo (Imperia) – Sito www.mastelli.com

MDB Srl è specializzata nella produzione di macchine speciali. Le macchine prodotte spaziano in diversi settori ed hanno in comune la facilità d’uso, la sicurezza per l’operatore, l’alta produttività e l’affidabilità nel tempo. Il portfolio dei prodotti includono, 1) Green Climber radiocomandato per eseguire lavori di manutenzione di terreni erbosi, bordo stradali ed autostrade, 2) Cingolati radiocomandato per carello elevatore e 3) Estrattori petrochimica.

Sede: Lanciano (Chieti) – Sito www.mdbsrl.com

Podium Engineering Srl è attiva con tre linee di Business dedicate all’Automotive, in cui progetta e realizza vetture e sottosistemi, e-Mobility in cui sviluppa pacchi batterie per il mondo dell’auto, della nautica e del ferroviario e del Motorsport in cui gestisce programmi sportivi internazionali. L’azienda negli ultimi sei esercizi ha evidenziato una crescita significativa e continua (CAGR > 60%). Fra i principali clienti ci sono Scuderia Cameron Glickenhaus, Automobili Pininfarina, Audi, Ducati, Ferretti Yacht, Hitachi Rail.

Sede: Pont-Saint-Martina (Aosta) – Sito www.podium-tech.com

SIAP+Micros SpA nasce nel 2003 dalla fusione di SIAP Bologna (1925) e di MICROS (1976), due società leader nel mercato della strumentazione per il monitoraggio ambientale. SIAP+MICROS riunisce le tradizioni e il know-how delle due Società che la hanno costituita e rappresenta una realtà unica in Italia in questo ambito.

Sede: San Fior (Treviso) – Sito www.siapmicros.com

Stim Srl è caratterizzata dalla costanza con la quale, attraverso un’instancabile attività di ricerca, persegue il progresso tecnologico e l’innovazione. In questo modo garantisce soluzioni tecniche sempre al top rispettando allo stesso tempo l’uomo e l’ambiente. Stim è specializzata in progettazione e realizzazione di impianti automatizzati, servizi di cantieristica, manutenzione, assistenza e ricambistica. Tali attività sono rivolte alle grandi imprese manifatturiere, spesso appartenenti a gruppi multinazionali, attivi prevalentemente nei settori alimentari, chimica e logistica.

Sede: Cisterna di Latina (Latina) - Sito https://www.stimgroup.it/