Finanziamenti in arrivo, grande occasione per le startup. Iscriviti al nostro webinar

Grandi disponibilità, grandi possibilità

Il primo argomento sarà “ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero”: si tratta dell’incentivo per i giovani fra i 18 e i 35 anni e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Le aziende finanziabili sono le più disparate, dal bar alla grande fabbrica con progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Il secondo tema del webinar è invece “Smart&Start Italia”, un l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. È destinato a startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi, oppure a team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello “startup Visa”, perfino a imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano. I finanziamenti sono in parte a fondo perduto.