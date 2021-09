Il Pil sfiorerà il + 6%: per le imprese bandi e finanziamenti sono una grande occasione

La grande occasione della finanza agevolata

In questo panorama di ottimismo ci sono tante occasioni interessantissime per le imprese bergamasche che arrivano dalla finanza agevolata. Sono in arrivo misure di sostegno particolarmente interessanti messe in campo sia dalla Regione Lombardia sia dal Ministero, ma non solo.

Sì, perché per finanziare le nostre aziende - come abbiamo già raccontato nei nostri articoli di Skille - non ci sono solo i canali finanziari e bancari tradizionali. Canali che, dopo l’autofinanziamento, per le aziende bergamasche sono ancora le fonti principali di liquidità e per gli investimenti produttivi, come illustra questa tabella.