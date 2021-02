Mercoledì 3 marzo webinar sui fondi Ue per far crescere le nostre aziende

Il bando Horizon Europe 2021-27 mette a disposizione oltre 90 miliardi per rafforzare e diffondere l’eccellenza, la ricerca di frontiera e di base d’eccellenza,per attuare le priorità d’intervento dell’Unione Europea e affrontare le sfide globali, per aumentare i legami di collaborazione europee in ricerca e sviluppo, per far nascere infrastrutture di ricerca più competitive, per raggiungere obiettivi ambiziosi e incoraggiare la competitività industriale.

Il webinar di mercoledì 3 marzo si concentrerà in particolare su alcuni bandi

Accelerator: contributi a fondo perduto per progetti innovativi per gli ultimi step di ricerca per nuovi prodotti, servizi o processi, partendo dalla fase di prototipazione fino alla fase pre-commerciale (approccio bottom-up). Fino a 2,5 milioni a fondo perduto (parte sviluppo) e fino a 15 milioni in equity (dissemination, strategia commerciale). Beneficiari sono PMI.

Pathfinder: contributi a fondo perduto fino a 4 milioni € per idee innovative visionarie che possono tradursi in innovazione tecnologica futura (approccio bottom up). Beneficiari possono essere PMI, startup innovative, centri di ricerca o università.

Eurostars: bando gestito in collaborazione con i Governi nazionali. Supporto a progetti internazionali innovativi durante la prima fase di test per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi o progetti. Beneficiari possono essere PMI, grandi imprese o centri di ricerca o università.

Thematic priorities: progetti di ricerca collaborativi internazionali (provenienza da minimo 3 paesi Ue) con contributi a fondo perduto da 2 a 20 milioni €. Approccio top down: i progetti devono rispondere a specifici topic pubblicati dalla Commissione europea. Beneficiari possono essere PMI, grandi imprese, centri di ricerca, università o associazioni.