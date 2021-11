Pnrr, non più solo numeri: ecco i primi bandi veri per le imprese. Iscriviti al webinar

Pnrr non è più solo una sigla

Ora però finalmente però il Pnrr non è più solo una sigla, perché sono operativi i primi bandi per le imprese. Le aziende, bergamasche e non solo, possono cominciare a muoversi per ottenere i finanziamenti, in molti casi non solo consistenti ma anche a fondo perduto, che potranno proiettarle verso un nuovo futuro: tutti gli interventi previsti dovranno essere realizzati in breve tempo, entro 5 anni.

Per facilitare questo passaggio è stato programmato, per mercoledì 1° dicembre, un webinar gratuito di Skille nel corso del quale gli esperti ci guideranno attraverso le prime quattro iniziative destinate alle aziende.

I bandi favoriranno la transizione all’industria 4.0, la trasformazione digitale ed ecologica ma anche un rinnovo del settore del turismo. Non toccheranno solo le solo Pmi: ci sono Incentivi per le donne, per l’avvio di nuove imprese al femminile e per la realizzazione di progetti innovativi

Vediamo qualche dettaglio.

Sace Simest

Transizione digitale ed ecologica delle Pmi

I beneficiari sono piccole e medie imprese, costituite in forma di società di capitali da almeno due esercizi, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio.

Gli interventi ammissibili

- quelli digitali per una quota minima pari al 50%

- investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali per il restante 50%



Le modifiche introdotte dal cofinanziamento del Pnrr hanno portato il focus su digital e green

Dotazione complessiva per le tre misure attivate 1,2 miliardi di euro.

Nel corso del webinar focus anche su altre due iniziative di Simest per finanziamenti anche a fondo perduto per la partecipazione a fiere e mostre internazionali e per lo sviluppo del commercio elettronico in Paesi esteri

(Riferimenti: missione 1, componente 2, investimento 5)