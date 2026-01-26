The Temple Gallery, un nuovo spazio d’arte in città

NG: Il rischio è altissimo ed è una componente costante del nostro lavoro. La dimensione commerciale per noi passa in secondo piano: se avessimo voluto andare sul sicuro, probabilmente avremmo scelto un’altra strada, come l’antiquariato. Il nostro debutto è avvenuto sotto il segno della grande pittura, con la mostra inaugurale «I Racconti», conclusasi lo scorso dicembre, dedicata a Primo Formenti. È stato un inizio molto intenso, segnato anche dalla partecipazione di critici come Giorgio Gregorio Grasso. Le opere di Formenti ci hanno insegnato a leggere silenzi e attese attraverso l’astrazione, portando a Bergamo l’eco di quella Parigi degli anni Sessanta che ha formato la sua sensibilità. Oggi le pareti della galleria ospitano una conversazione diversa ma altrettanto potente. «Abitare i sogni» (visitabile fino al 10 febbraio, ndr) mette a confronto due mondi lontani e complementari. Accanto al «Nuovo Surrealismo Padano» di Emilio Sgorbati, siamo particolarmente orgogliosi di dare spazio alla ricerca di Antonio Cugnetto, vincitore del «Premio Arte Mondadori», un artista emergente che attraverso sculture e opere apparentemente leggere costringe l’osservatore a confrontarsi con la propria dimensione emotiva.