«Trevigliocinema» mette in mostra il mondo della settima arte

Promossa da TreviglioCultura in collaborazione con Longtake e Anteo SpazioCinema, la rassegna si aprirà il 10 settembre proprio con Luca Bigazzi , che ha collaborato con grandi registi italiani, tra cui Paolo Sorrentino ne «La grande bellezza», Silvio Soldini e Gianni Amelio. Il direttore della fotografia vincitore di sette «David di Donatello» condividerà con il pubblico di «Trevigliocinema» i segreti del suo mestiere, la sua visione tecnica ed estetica su luce e inquadratura e il rapporto tra immagine e racconto. E sarà proprio « La grande bellezza » a inaugurare il ciclo di proiezioni del festival il 16 settembre: a introdurre la serata Lab 80 film, che offrirà al pubblico contesto, lettura critica e strumenti di visione per meglio apprezzare le pellicole proposte.