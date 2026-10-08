Rileggere il Sommo Poeta con gli incontri della Dante

«Da alcuni anni a questa parte, uno dei modi privilegiati per far rivivere le parole di Dante Alighieri è stato sicuramente la Lectura Dantis Bergomensis, in cui docenti universitari di vari atenei hanno proposto al pubblico alcuni canti della Commedia, analizzandoli e commentandoli – spiega Enzo Noris, Presidente del Comitato di Bergamo della Società Dante Alighieri – Oltre a questa modalità, realizzata in collaborazione con l’Università di Bergamo, quest’anno abbiamo scelto di coinvolgere alcuni appassionati cultori del Sommo Poeta provenienti dal mondo della scuola. A loro abbiamo chiesto di condividere i propri passi preferiti e di rispondere a una domanda che indaga quanto il Poeta sia ancora attuale: “Dante cosa ha da dirti oggi, a distanza di settecento anni, e perché vale ancora la pena leggerlo?” ».