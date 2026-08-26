Motta dieci anni dopo «La fine dei vent’anni»: «Le canzoni non dovrebbero invecchiare»

FM: Forse quello che sto facendo ora è un album senza la paura di essere me. A volte, negli album scorsi, c’è stata una ricerca, che per me è stata fondamentale, di andare a scoprire cose nuove e questa ricerca spesso ha portato anche ad un eccessivo allontanarsi da chi sono. Quindi, al quinto disco – e sono tanti cinque dischi – dopo un po’ sei anche stanco delle forzature e, proprio per questo, ora sta venendo fuori un disco assolutamente e onestamente mio. Anche nel male, magari, perché questo non è necessariamente una cosa positiva.