Il 7 settembre tutti con il naso all’insù per la «Luna di sangue»

«E poi così, il tuo ritorno / Eclissi in un qualsiasi mezzogiorno / Mi trasformo / Cercando luce in fondo al mondo» canta Francesco Gabbani in «Spazio Tempo». Una canzone che parla di quei momenti puri e irripetibili, tanto veri quanto, purtroppo, sempre più rari. Quelle piccole grandi cose che notiamo solo quando prendiamo la vita con filosofia, in quei momenti di equilibrio tra l’impulsività e la strategia nel decidere il prossimo passo verso il futuro. Cose come, appunto, un’eclissi, che ci ricorda proprio che ci sono cose più grandi di noi, che avvengono da milioni di anni e continueranno per miliardi. Fortunatamente, nel mentre ci regalano spettacoli straordinari. Eventi che ci invitano a rallentare e ad apprezzare il «qui e ora», quei battiti perpetui che durano un momento, in quest’ora nello spazio e in questo punto nel tempo, un po’ come canta Gabbani. Quest’eclissi è solo un esempio di quante (piccole) cose ci aiutino a vivere meglio e a sorridere di fronte alla vita.