Il biologo Oded Rechavi, «curiosità e una formazione eterogenea sono fondamentali per una ricerca originale»

OR: «C. elegans» è un organismo modello molto utile per la sua semplicità: ha 959 cellule nel corpo adulto e 302 neuroni, è trasparente, permette esperimenti genetici efficaci e ha un ciclo generazionale di appena tre giorni. Queste caratteristiche consentono di osservare e studiare molti processi biologici in tempi brevi. La ricerca di base su organismi semplici ha contribuito a scoperte fondamentali. Un esempio è l’«RNA interference», un meccanismo che permette di regolare l’attività di alcuni geni nel nostro DNA e che oggi trova applicazione nello sviluppo di farmaci. Anche «CRISPR» deriva dallo studio di un meccanismo di difesa dei batteri. Spesso, quindi, conoscenze nate senza un’applicazione immediata diventano fondamentali per la medicina e la biologia. Inoltre, l’evoluzione ci rende tutti interconnessi: molti meccanismi biologici sono condivisi tra specie diverse, per cui studiare un verme può aiutarci a comprendere anche gli esseri umani. È il metodo scientifico: partire da un sistema che possiamo comprendere bene, per poi arrivare a principi più generali. Lo stesso accade in altri campi.