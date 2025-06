Quando chi dichiara guerra alla cultura e alla scienza ha una laurea in economia

In questo modo, le grandi università subiscono un forte colpo: almeno 5 miliardi di dollari sono stati bloccati in otto università perché sono state accusate di «presunta violazione dei diritti civili e antisemitismo»: ad Harvard per esempio (da cui sono stati pure espulsi gli studenti stranieri, per «non promuovere l’antiamericanità»), ma anche altre università, tra cui alcune della celebre Ivy League, sono rimaste con ben pochi finanziamenti. L’Università della California di Los Angeles (UCLA) ha dovuto sospendere le ammissioni ai programmi di dottorato per quest’anno. Il «Premio Nobel per l’Economia» David Card ha dichiarato che «queste politiche adottate dall’amministrazione Trump hanno spinto il sistema universitario e scientifico degli Stati Uniti sull’orlo di un collasso strutturale» e che «la maggior parte degli accademici oggi non è più allineata con l’ideologia repubblicana, quindi ciò politicizza pesantemente il possesso di un dottorato».