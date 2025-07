«Science for war’s sake»: la scienza per la guerra, al di fuori dei laboratori

Se pensiamo alle biotecnologie, ci vengono in mente gli studi sui virus e i batteri per lo sviluppo di vaccini e antibiotici, ma anche quelli sul DNA per modificare quella piccola mutazione che crea danni alla salute di bambini malati per curarli. Ma quando si affaccia qualcuno che vuole usare queste scoperte contro qualcun altro, ecco che questi salti in avanti diventano cadute rovinose all’indietro: c’è stato chi ha minacciato di usare agenti patogeni (come l’antrace, il vaiolo, la peste bubbonica) in guerra, invece di orientarsi verso un vaccino preventivo; e c’è chi usa metodiche mediche per la cura di malattie neurodegenerative, od ormonali, come “neuroarmi” per torturare i prigionieri. E quanto è labile il confine tra “editing genetico” per la cura di malattie rare ed “eugenetica”, quando in ambienti militari si discute di modificare il DNA dei soldati per renderli più resistenti allo stress?