Quattro serie più un bonus da guardare a ottobre

Ogni episodio alterna il punto di vista dell’una e dell’altra. Ognuna racconta la propria versione dei fatti, e in entrambe le versioni l’altra appare come una manipolatrice. È un gioco di specchi che ricorda quanto la realtà sia sempre più soggettiva e polarizzata: ciò che conta non è ciò che accade, ma chi riesce a controllarne la narrazione. Laura non riesce più a fidarsi di nessuno perché tutto ciò che possiede è fragile. Cherry diventa il suo incubo perché rappresenta un mondo che non può comprare. La loro guerra domestica è una metafora elegante e crudele del nostro tempo, in cui la paura di perdere il potere si traveste da difesa della famiglia, della reputazione, dell’ordine. E quando i titoli di coda scorrono sulle note di «Sweet but Psycho», ci scappa un sorriso amaro: perché, in fondo, in un mondo che insegna a competere, continuare a credere nell’amore è forse l’unica forma di follia rimasta.