«deSidera Bergamo Festival», il teatro che tiene accesa la fiammella

Tra i debutti c’è «Senza confini. Nelle terre e nei racconti di Walter Bonatti» il 17 luglio a Selvino e il 23 luglio ad Almé, con cui Tiziano Ferrari omaggerà il “re delle Alpi italiano”; «Sorelle. O della fine del mondo» il 29 luglio a Comun Nuovo e 29 agosto a Pedrengo, prodotto da Casa degli Alfieri in collaborazione con Luna e Gnac Teatro e «Argonautiche. L’avventura più antica del mondo» con Silvio Castiglioni il 5 settembre a Treviglio. Dalla coproduzione tra ScenaMadre e Scarti è nata «Liberatutti», una performance ironica sullo sport che sarà in scena l’8 luglio a Cavernago e il giorno successivo a Fara Gera d’Adda. Dallo sport di nuovo alla musica, con «Basta avere l’ombrela» , un viaggio nella scena musicale e cabarettistica della Milano del boom economico, che toccherà Romano di Lombardia il 10 luglio e Bonate Sotto il 29 agosto.