«Ruote Rosa» celebra Alfonsina Strada e quel Giro verso l’emancipazione

«Lo spettacolo è nato da una mia lettura casuale di un fumetto intitolato “Cattive ragazze”, dove si ripercorrevano le storie di quindici ragazze che, a modo loro, sono state “cattive”. In questo volume c’è l’episodio riguardante Alfonsina Strada che, nel corso dell’ottava tappa fra L’Aquila e Perugia, deve far i conti con la rottura del manubrio a causa di una caduta. A quel punto, vedendola in difficoltà, una contadina accorre verso di lei e le tende un manico di scopa che le consente di terminare la corsa – racconta l’attrice della compagnia Luna e Gnac Teatro di Bergamo – Da qui ho iniziato a documentarmi sulla sua storia ed è nata l’esigenza di coinvolgere altri colleghi come Michele Eynard e Laura Mola, che sono in scena con me, e come Carmen Pellegrinelli che è la regista dello spettacolo».