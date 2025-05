«Sconfiniamo?», l’invito a riflettere di «Up To You»

Secondo la direzione artistica partecipata under 30: «Un confine è uno spazio di negoziazione, all’interno del quale si mette alla prova un’identità. Il teatro è il luogo per eccellenza di questa continua transizione; per noi è lo strumento che manifesta i desideri di trasformazione che rivendichiamo come generazione. Gli spettacoli scelti si interrogano sulle questioni di genere, sul rapporto tra individuo e comunità, tra corporeità e animalità. Risuona in noi la necessità di confrontarsi con gli schemi del passato e, in questo tentativo di sovversione, di cercare nuovi alleati, chi, come noi, è alla ricerca di sé, a chi non smette mai di dubitare, a chi si accorge dell’altro, a chi sogna un’esperienza comune».