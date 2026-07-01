Gioppino, Fagiolino e tanti altri protagonisti di «Borghi e Burattini» animano l’estate con il teatro di figura

Classe 1992, ho vissuto la mia infanzia a cavallo tra analogico e digitale. Tra pixel e carta stampata, il mio obiettivo è quello di scovare punti di dialogo…

La piazza di un borgo in una sera d’estate, dove il vociare di adulti e bambini in festa si mescola alle melodie provenienti dall’interno dei locali. Ad un tratto, tutto si ferma: il burattinaio ha dato inizio al suo spettacolo. L’eroico Gioppino, la cui intelligenza è troppa per stare tutta nel suo cervello e si è riversata quindi nei tre gozzi, saluta la sua amata Margì e sua madre Maria Scatolera per andare a sventare a colpi di «Termometro» i piani malvagi dello scaltro Brighella. Uno scenario forse insolito per molti, ma scolpito nella tradizione orobica e che continua a vivere grazie a «Borghi e Burattini», la storica rassegna estiva itinerante organizzata da Fondazione Ravasio e giunta in questo 2026 alla sua trentunesima edizione. In questo articolo esamineremo in particolare due «contenitori di eventi» della rassegna particolarmente legati al territorio di provincia, ovvero «La Valle dei burattini» e «Le terre dei burattini».