A Castione tornano i mercatini di Natale tra i più belli in Italia e in Europa

I mercatini di Natale saranno un bel pretesto per vivere ogni angolo di Castione della Presolana che in queste festività si trasformerà nel «Paese dei Mons». Cosa sono i Mons? Piccole creature fantastiche simili ai folletti, tutte di origine bergamasca in quanto nate nei boschi tra i comuni di Colere e Castione grazie alla fantasia e alla creatività dei fratelli Gianluca e Stefano Mainente. Per volontà del Comune, questi personaggi intagliati nel legno, che nelle tasche riservano magie, offriranno ai bambini e alle famiglie un percorso speciale con storie, leggende, rebus e racconti che li accompagneranno per il paese. I Mons saranno sparsi in tutto il paese, comprese le videoproiezioni notturne e i banner posizionati nei 115 esercizi commerciali aderenti all’iniziativa.