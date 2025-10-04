«Palosco e… ghera öna olta»: un tuffo nel cuore della tradizione contadina

Organizzata dal Comune, con la collaborazione dell’associazione San Lorenzo Eventi e di alcuni sponsor, patrocinata da Provincia di Bergamo e Regione Lombardia, è una giornata d’inizio autunno molto sentita sul territorio della Bassa Bergamasca per la curiosità e la bellezza di alcune attrazioni che ancora sanno stupire. Il programma è fitto di proposte, tradotte in ben 27 postazioni, tra stand espositivi e set artigianali dimostrativi, dislocate nelle due piazze principali del centro storico (piazza Castello e piazza Manzoni) e sulle vie limitrofe, con il coinvolgimento attivo dei commercianti e delle associazioni. Tra i momenti più attesi la passeggiata letteraria a cura di Arte con noi, la sfilata dei trattori d’epoca e la passeggiata con i pony. In giornata ci saranno tante attrazioni, come il gioco interattivo per bambini con lane e con pannocchie, i laboratori della scuola dell’infanzia e i giochi in legno a cura de La Compagnia del Re Gnocco. Quest’anno farà tappa qui anche il torneo del Pirlì.