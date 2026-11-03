Alimentazione e stress, quando la capacità di adattarsi diventa un peso per il corpo e per la mente

« È stata dura, ma ce l’ho fatta! Che soddisfazione»
C’è uno stress che ci fa sentire vivi. Quello che precede un progetto importante, un cambiamento desiderato, una sfida che abbiamo scelto. Ci rende attenti, presenti, più creativi.
Poi ce n’è un altro, che non ha un inizio preciso e sembra non avere una fine. Abita le giornate piene, le responsabilità sovrapposte, le cose non dette. Resta con noi anche quando ci fermiamo: il corpo riposa, ma la mente continua a lavorare.
Eppure, all’origine, entrambi condividono lo stesso meccanismo: la nostra capacità di adattarci. Prima di essere un problema, lo stress è una risorsa biologica.
Il lato buono dello stress
Immaginiamo di dover parlare davanti a un pubblico. Il cuore accelera, il respiro cambia, l’attenzione si affina. L’organismo mobilita energie per affrontare una richiesta fuori dall’ordinario. È la risposta allo stress: modificazioni nervose, ormonali e metaboliche che ci preparano all’azione.
Se viviamo la richiesta come una sfida affrontabile, l’attivazione può sostenere motivazione e prestazione. È ciò che chiamiamo «eustress», lo stress positivo. Quando invece percepiamo uno squilibrio tra le richieste e le risorse disponibili, possiamo sperimentare «distress», uno stress vissuto come gravoso.
Ma eustress e distress non sono due categorie rigidamente separate. Uno studio pubblicato nel 2026 sul Journal of Happiness Studies evidenzia come l’esperienza positiva dello stress sia complessa e multidimensionale, legata alla percezione delle proprie capacità, al coinvolgimento e alle risorse personali.
Soprattutto, ciò che inizialmente ci stimola può, nel tempo, diventare fonte di sovraccarico. Un lavoro appassionante, una nuova responsabilità, persino un cambiamento desiderato possono mobilitare energie e motivazione, ma se l’impegno si prolunga senza adeguato recupero, quello stesso entusiasmo può lasciare spazio alla fatica.
Non è dunque soltanto la natura dell’evento a contare, ma anche la sua durata, la prevedibilità, il controllo percepito e le risorse disponibili. A volte lo stress cambia segno non perché cambia ciò che viviamo, ma perché cambia quanto riusciamo a sostenere.
Quando l’allarme resta acceso
Di cortisolo abbiamo già parlato: partecipa alla risposta allo stress, ma non è né l’unico protagonista né un nemico. Nelle situazioni acute il sistema nervoso autonomo modifica rapidamente battito, vigilanza e disponibilità di energia; altri circuiti contribuiscono a coordinare la risposta e, quando la sfida termina, a favorire il ritorno all’equilibrio.
Il problema nasce quando gli stimoli si ripetono senza tregua o persistono e il recupero non basta più.
Pensiamo a chi dorme poco, lavora sotto pressione, salta il pranzo e, rientrando a casa, continua a organizzare, decidere e prendersi cura degli altri. Presi isolatamente non indicano una malattia, ma insieme possono avere un costo crescente.
In fisiologia si parla di «carico allostatico»: il prezzo che i sistemi di adattamento possono pagare quando vengono sollecitati ripetutamente o regolati in modo inefficiente. Non equivale semplicemente ad “avere il cortisolo alto”. Lo stress protratto può coinvolgere il sonno, il metabolismo, le risposte immunitarie, l’attenzione e l’umore, con manifestazioni differenti da persona a persona.
Il punto non è che il corpo reagisca. È che potrebbe non avere abbastanza occasioni per smettere di reagire.
Lo stress che non raccontiamo
C’è una forma di sovraccarico difficile da riconoscere: quella che abbiamo imparato a chiamare normalità.
Essere reperibili, rispondere subito, anticipare i bisogni altrui, ricordare tutto. Tenere insieme lavoro, famiglia e relazioni, magari mostrando sempre un volto sereno. A questo si aggiunge il lavoro emotivo invisibile: mediare conflitti, contenere preoccupazioni, non concedersi di chiedere aiuto.
Si può essere stanchi e continuare a rispettare scadenze e apparire efficienti. Nel frattempo, però, perdere il contatto con ciò che serve a noi. Dimentichiamo che la “messaggistica istantanea” non presuppone una risposta istantanea.
A volte il corpo segnala questa fatica prima che riusciamo a nominarla: il sonno si fa meno ristoratore, la digestione cambia, si accumulano tensioni, diventa più difficile concentrarsi. Non ogni disturbo ha un’origine psicologica, ma emozioni e fisiologia dialogano continuamente. E uno dei luoghi in cui questo dialogo diventa visibile è la tavola.
Quando lo stress cambia il nostro modo di mangiare
Parlare soltanto di «fame nervosa» è riduttivo. Di fronte a uno stress acuto alcune persone perdono l’appetito, altre mangiano di più. La stessa persona può sperimentare entrambe le risposte in momenti diversi.
Quando lo stress persiste, possono modificarsi i segnali di fame e sazietà e i processi che orientano attenzione, desiderio e ricerca di gratificazione . Dopo una giornata faticosa, un alimento familiare può offrirci conforto, una pausa, la sensazione di aver finalmente ricevuto qualcosa.
Non c’è nulla di sbagliato nel cercare piacere nel cibo . Il cibo è anche memoria, relazione e cultura. La domanda utile è un’altra: quel gesto è una possibilità tra tante per prenderci cura di noi o è diventato l’unico modo per alleggerire la tensione?
Esiste poi il versante meno raccontato: lo stress che toglie spazio al cibo. Colazioni saltate, pranzi davanti allo schermo, segnali di fame ignorati, pasti inghiottiti in pochi minuti. Non sempre mangiamo “troppo” sotto pressione: a volte smettiamo di ascoltarci.
Per questo il comportamento alimentare non racconta soltanto cosa mettiamo nel piatto. Può raccontare anche quale spazio concediamo ai bisogni del corpo.
Nutrire senza aggiungere pressione
Quando siamo sotto stress, la tentazione è cercare un ingrediente o un integratore capace di rimettere tutto a posto. Ma nessun alimento può cancellare un sovraccarico cronico. La nutrizione può tuttavia diventare un sostegno concreto, se non si trasforma nell’ennesima prestazione.
Pasti sufficientemente regolari aiutano a preservare una struttura nelle giornate disordinate. Cereali integrali, verdure, frutta, legumi, proteine e grassi insaturi aiutano a soddisfare i fabbisogni. Attenzione anche al caffè: può aumentare temporaneamente la vigilanza, ma dosi e orari inadatti alla propria sensibilità possono ostacolare il sonno.
Conta, infine, il modo in cui mangiamo. Sedersi, interrompere per qualche minuto le notifiche, riconoscere il sapore e i segnali del corpo non è una terapia contro lo stress. Può essere però un piccolo gesto per riaprire uno spazio di ascolto. Senza imporci la perfezione, nemmeno a tavola.
Sarebbe una buona pratica istituire una cesta in cui mettere tutti i cellulari prima di concedersi mezz’ora di convivialità e condivisione in famiglia. E si è soli? Perché non praticare il mindful eating e assaporare ogni istante di quel boccone o di quella pausa.
Non dobbiamo resistere a tutto
La resilienza è una risorsa, ma rischia di diventare un equivoco quando la interpretiamo come il dovere di reggere indefinitamente . Adattarsi non significa sopportare qualsiasi cosa. E soprattutto, non tutto ciò a cui riusciamo ad adattarci ci fa necessariamente bene.
A volte gestire lo stress significa modificare le condizioni che lo alimentano: redistribuire responsabilità, stabilire confini, recuperare sonno, chiedere sostegno. E quando il sovraccarico diventa persistente o compromette la qualità della vita, riconoscere la necessità di un aiuto professionale non è una resa, ma una forma di consapevolezza.
Il riposo non è un premio da meritare quando abbiamo finalmente finito tutto. Così come il cibo non è né un premio né un castigo. Entrambi rispondono a bisogni biologici fondamentali, non alla nostra produttività.
Forse dovremmo allora smettere di misurare la nostra forza soltanto attraverso ciò che siamo capaci di sopportare. Una vita senza sfide non sarebbe necessariamente più ricca: lo stress, nelle giuste condizioni, ci mobilita, ci stimola e ci permette di crescere. Ma anche la capacità di fermarsi, di riconoscere un limite, di concedersi il recupero è una forma di adattamento.
Lo stress non è il nemico. Lo diventa il silenzio con cui impariamo a sopportarlo, fino a non riconoscerne più il peso.
Perché prendersi cura di sé non significa imparare a resistere sempre di più, ma dare voce ai nostri «no» e riconoscere quando è arrivato il momento di chiedere meno a noi stessi.
- Alimentazione e stress, quando la capacità di adattarsi diventa un peso per il corpo e per la mente
- Il lato buono dello stress
- Quando l’allarme resta acceso
- Lo stress che non raccontiamo
- Quando lo stress cambia il nostro modo di mangiare
- Nutrire senza aggiungere pressione
- Non dobbiamo resistere a tutto