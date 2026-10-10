Cina e Tibet tra bellezze e contraddizioni

Non si può raccontare questo paesaggio senza restituire la stratificazione storica che lo ha reso tale: l’esercito della Repubblica Popolare Cinese entrò in Tibet nel 1950 e, nel 1959, represse la rivolta di Lhasa, costringendo il Dalai Lama alla fuga verso l’India nella notte del 17 marzo, dopo che due colpi di mortaio erano caduti nei pressi del palazzo di Norbulingka, dove risiedeva. Degli oltre 6.259 monasteri e luoghi religiosi censiti nell’area del «Grande Tibet» prima dell’invasione, più di 6.000 furono distrutti negli anni della repressione e della Rivoluzione culturale (1966-1976), quando la pratica religiosa venne messa completamente al bando, per essere poi riaperta solo in minima parte. Il governo tibetano in esilio stima in circa 1,2 milioni il numero dei tibetani morti in conseguenza dell’invasione e delle successive repressioni, delle carestie, delle carcerazioni e dei lavori forzati. La cifra non è stata verificata indipendentemente ed è contestata nella letteratura storica. Nel 2006, al passo di Nangpa La, la polizia armata cinese aprì il fuoco su una colonna di circa settanta tibetani che tentava di raggiungere il Nepal. Dal 2009 sono state documentate 159 autoimmolazioni in Tibet e in Cina, 127 delle quali mortali, 25 compiute da monaci e due da monache. Piazze, monasteri, luoghi di culto e spazi pubblici restano ancora oggi sottoposti a una sorveglianza accuratissima, disseminati di metal detector. Il Dalai Lama, insignito nel 1989 del Premio Nobel per la Pace per il suo instancabile impegno a favore di una soluzione non violenta, ha compiuto novantuno anni lo scorso luglio, e proprio nell’estate del 2025 ha dichiarato che l’istituzione del Dalai Lama proseguirà oltre di lui, affidando al Gaden Phodrang Trust, e a nessun altro, l’autorità di riconoscerne la futura reincarnazione. Una decisione in aperta contrapposizione con Pechino, che rivendica invece un proprio ruolo in quel riconoscimento. Una questione che, lungi dall’essere confinata alla sfera spirituale, si è ormai trasformata nel nodo politico più delicato del futuro tibetano.