Come si racconta l’Africa? «Rimettere al centro la complessità» per restituire un’immagine autentica

CP: Questo è uno dei temi forse più complessi, perché si hanno molte certezze: si sono viste le campagne di raccolta, si conosce qualcuno che ha lavorato nel mondo della Cooperazione. Nella realtà però è tutto molto più complicato. Nel libro racconto una mia esperienza in Burkina Faso, in un contesto molto specifico, tra il 2000 e il 2010, che in quegli anni era uno degli ultimi paesi per Indice di Sviluppo Umano al mondo e quindi era beneficiario di una grande quantità di aiuti. Quello che mi aveva colpito all’epoca era la pervasività degli aiuti, quanto fossero diventati parte della vita quotidiana e quanto perfino il linguaggio della cooperazione fosse diventato quotidiano. Questa pervasività aveva degli effetti che andavano ben oltre il risultato del progetto. Racconto, ad esempio, un episodio che mi aveva particolarmente colpito quando durante una riunione una persona mi aveva chiesto: «ma voi è da anni che venite qui a fare progetti di cooperazione allo sviluppo, quindi è chiaro che noi non siamo sviluppati. Ma che cosa dobbiamo raggiungere per diventare sviluppati?». Questa domanda mi aveva messo di fronte a una verità. La semplice presenza di tutti quei progetti stava comunicando un messaggio molto chiaro e cioè: non siete sviluppati. Ecco, questo nel tempo è qualcosa che molti hanno teorizzato, che è stato chiamato senso di dipendenza, senso di inferiorità. Questo non significa che tutti i progetti di cooperazione in tutti i paesi africani abbiano questo effetto e siano di per sé problematici, ma che la realtà è molto più complessa di quanto non appaia, perché spesso nelle campagne di raccolta fondi i progetti vengono estremamente semplificati per essere raccontati nel giro di pochi minuti, quando in realtà dietro hanno un lavoro molto più profondo, molto più importante e che, soprattutto, è un lavoro complesso che richiede grande attenzione e grande professionalità.