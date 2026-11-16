Dal campus al mondo del lavoro, le opportunità dell’Università di Bergamo

Lecchese, ma con un grande amore per Bergamo che mi ha aperto le porte fin da quando ho cominciato a collaborare per il quotidiano. Amo ascoltare e raccontare,…

Il passaggio dall’università al mondo del lavoro porta con sé domande, aspettative e, spesso, qualche incertezza. Quali opportunità offre il mercato? Come presentare al meglio le proprie competenze? A quali aziende rivolgersi e come muovere i primi passi nella ricerca di un’occupazione? Per orientarsi in questa fase, l’Università degli Studi di Bergamo mette a disposizione degli studenti e dei laureati una serie di strumenti e occasioni di incontro con il mondo professionale. Tra queste, il « Career Day » è uno degli appuntamenti principali: una giornata pensata per favorire il contatto diretto tra chi sta completando il proprio percorso di studi e le organizzazioni alla ricerca di nuovi profili.