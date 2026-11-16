Dal campus al mondo del lavoro, le opportunità dell’Università di Bergamo

Il passaggio dall’università al mondo del lavoro porta con sé domande, aspettative e, spesso, qualche incertezza. Quali opportunità offre il mercato? Come presentare al meglio le proprie competenze? A quali aziende rivolgersi e come muovere i primi passi nella ricerca di un’occupazione? Per orientarsi in questa fase, l’Università degli Studi di Bergamo mette a disposizione degli studenti e dei laureati una serie di strumenti e occasioni di incontro con il mondo professionale. Tra queste, il « Career Day » è uno degli appuntamenti principali: una giornata pensata per favorire il contatto diretto tra chi sta completando il proprio percorso di studi e le organizzazioni alla ricerca di nuovi profili.
La seconda edizione dell’iniziativa si svolgerà mercoledì 26 novembre, dalle 9.30 alle 17, al padiglione B della Fiera di Bergamo. Sono previsti 53 stand, tre dei quali dedicati ai servizi e alle realtà dell’Università di Bergamo, per un totale di circa 50 espositori esterni. Accanto alle aziende private, saranno presenti anche enti pubblici, tra cui i Comuni di Bergamo e Monza e l’Agenzia delle Entrate di Bergamo, oltre alle agenzie per il lavoro. Un panorama articolato, che intende rispecchiare la varietà degli ambiti professionali collegati ai corsi di studio dell’Ateneo e offrire ai partecipanti uno sguardo sulle diverse possibilità di inserimento.
«L’obiettivo è raccogliere in un unico appuntamento le richieste delle aziende e le esigenze dei nostri studenti – spiega Cristina Galbiati, responsabile dell’orientamento – La scelta di organizzare il “Career Day” in uno spazio esterno ci permette di ampliare la partecipazione e di riunire realtà che operano in settori differenti, da quello economico e ingegneristico a quello educativo e sociale». La manifestazione si inserisce in una tradizione consolidata dell’Università di Bergamo, che negli anni precedenti organizzava due appuntamenti distinti, generalmente uno in primavera dedicato all’area economica e uno in autunno rivolto soprattutto all’area ingegneristica.
Un’occasione per incontrare direttamente le aziende
Il «Career Day» è rivolto agli studenti e ai laureati dell’Università di Bergamo, ma la scelta di svolgerlo in Fiera consente anche ad altri laureati di partecipare. Non è necessario essere già alla ricerca di un impiego: la giornata può rappresentare un primo contatto con il mercato del lavoro anche per chi sta ancora frequentando un corso di laurea triennale o magistrale, oppure desidera conoscere le opportunità di tirocinio curriculare.
Il valore dell’iniziativa sta soprattutto nella possibilità di confrontarsi direttamente con i referenti delle risorse umane. In un momento in cui la ricerca di lavoro passa sempre più spesso attraverso piattaforme digitali, portali di recruiting e social professionali, incontrare di persona un’azienda permette di presentarsi, raccontare il proprio percorso e capire quali competenze siano richieste. Non significa necessariamente trovare subito un’opportunità, ma avere un primo riscontro sul proprio profilo, conoscere le caratteristiche di una realtà professionale e raccogliere indicazioni utili per orientare le candidature.
«Il vantaggio è proprio quello di poter parlare direttamente con le persone che si occupano di selezione, senza la mediazione di LinkedIn, Indeed o altri portali. Uno studente può capire se il proprio percorso è in linea con le esigenze di un’azienda, quali opportunità potrebbero aprirsi e quali competenze può essere utile sviluppare. È un’occasione per ampliare il proprio orizzonte professionale e conoscere meglio il mercato», aggiunge Galbiati.
Per partecipare è necessario registrarsi attraverso il form disponibile a questo link . La procedura consente di caricare il proprio curriculum vitae, che potrà essere messo a disposizione delle aziende partecipanti già prima dell’evento. Attraverso la piattaforma dedicata, infatti, gli espositori possono pubblicare una breve presentazione della propria organizzazione e gli annunci di lavoro disponibili, consultare i profili dei candidati e tenere traccia dei colloqui svolti durante la manifestazione.
Prepararsi all’incontro: curriculum e competenze
Arrivare il giorno dall’iniziativa con un curriculum aggiornato e qualche informazione sulle aziende presenti può aiutare a sfruttare meglio la giornata. Per questo l’Università ha affiancato all’appuntamento una serie di iniziative preparatorie, raccolte sotto il titolo «Waiting for Career Day». Gli incontri che si sono svolti tra ottobre e novembre erano dedicati ad alcuni aspetti della ricerca di lavoro: dalla costruzione del curriculum al personal branding, passando per un approfondimento sulle categorie protette e sulle esperienze lavorative da valorizzare nel proprio percorso.
A queste attività si aggiungono gli appuntamenti individuali di revisione del curriculum vitae, in italiano e in inglese, realizzati con il supporto delle agenzie per il lavoro. Le sessioni sono rivolte agli studenti dell’Università di Bergamo e si svolgono nella settimana che precede il «Career Day», da martedì 17 a giovedì 19 novembre, secondo le disponibilità indicate sulla piattaforma di registrazione.
L’obiettivo è mettere a disposizione alcune indicazioni pratiche per affrontare con maggiore consapevolezza la ricerca di un’occupazione. Un curriculum efficace, la capacità di raccontare le proprie esperienze e la conoscenza delle competenze richieste dalle aziende sono elementi che possono fare la differenza, soprattutto per chi si affaccia per la prima volta a un colloquio o non ha ancora maturato esperienze professionali significative.
Placement e tirocini: i servizi dell’Ateneo
Il «Career Day» è una delle occasioni attraverso cui l’Università accompagna studenti e laureati nel passaggio verso il lavoro. Accanto agli eventi, l’Ateneo mette a disposizione anche due servizi specifici: l’Ufficio «Placement» e l’Ufficio «Tirocinio» . Le attività dei due uffici si distinguono principalmente in base alla tipologia di esperienza da attivare.
L’Ufficio «Tirocini» si occupa dei tirocini curriculari, che fanno parte del percorso universitario e consentono di acquisire competenze sul campo durante gli studi. L’Ufficio «Placement», invece, è competente per l’attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculari. Si tratta di esperienze che possono rappresentare un primo passaggio verso l’inserimento professionale e permettono di confrontarsi con un contesto lavorativo al di fuori dell’ambiente universitario.
Entrambi gli uffici gestiscono inoltre le opportunità pubblicate attraverso lo sportello online dell’Ateneo, che raccoglie annunci di lavoro e proposte di tirocinio curriculare ed extracurriculare. Per rendere queste informazioni più accessibili, da alcune settimane è stata introdotta anche una newsletter settimanale, realizzata con il supporto dell’Ufficio Comunicazione. Il servizio propone una selezione di annunci e opportunità in evidenza, oltre ad aggiornamenti sulle iniziative di orientamento e incontro con le aziende, come il «Career Day».
L’Ufficio Placement offre informazioni anche per chi vuole svolgere esperienze di tirocinio all’estero . Le pagine dedicate all’Ufficio Placement e all’Ufficio Tirocini, disponibili sul sito di Ateneo, riportano informazioni sulle attività, sulle modalità di accesso ai servizi e sui contatti per ricevere assistenza.
Un percorso che può iniziare anche da un semplice incontro: conoscere una realtà professionale, fare una domanda, lasciare il proprio curriculum. Per chi sta ancora costruendo il proprio futuro lavorativo, il primo passo può essere proprio quello di mettersi in gioco.