Il flipper del futuro sarà connesso online e sarà esportato in tutto il mondo grazie a Euro Pinball Corp

M.P: Pedretti Gaming è il punto di partenza della nostra storia. Circa dieci anni fa abbiamo iniziato occupandoci di videogiochi e apparecchi da intrattenimento per bar e sale giochi, soprattutto nel settore del noleggio. Io arrivavo già da un’esperienza familiare nel settore, attiva dagli anni Sessanta. Col tempo abbiamo notato che cresceva l’interesse dei privati, spinti dalla nostalgia degli anni Ottanta e Novanta. Abbiamo iniziato quindi a restaurare e vendere macchine rigenerate anche per uso domestico. Un problema importante era la reperibilità dei ricambi, spesso difficili da trovare e molto costosi, soprattutto dall’estero. Così abbiamo iniziato a progettarli internamente e a farli produrre, entrando anche nel mercato internazionale. Da qui è nata una collaborazione con aziende europee del settore, in particolare con Pinball Brothers, che cercavano un partner per l’assemblaggio dei flipper. Abbiamo iniziato producendo per loro, poi ci siamo strutturati sempre di più. Tre anni fa abbiamo deciso di creare una nuova realtà dedicata esclusivamente alla produzione: è nata Euro Pinball, che oggi rappresenta il nostro ramo industriale. Pedretti Gaming continua invece a occuparsi di commercio, ricambi e vendita.