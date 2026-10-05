Il gusto comincia prima di mangiare

L’attesa può amplificare il piacere proprio perché costruisce l’esperienza. La preparazione, i rituali, i profumi e la convivialità danno al cibo un significato che va oltre la sua composizione nutrizionale. Ed è forse una dimensione che rischiamo di perdere: nell’epoca del «tutto e subito», anche il cibo è diventato un’esperienza immediata. Apriamo un’applicazione, scegliamo, clicchiamo e aspettiamo che qualcuno suoni alla porta. Mangiamo mentre rispondiamo a un messaggio, lavoriamo, guardiamo una serie televisiva o scorriamo il telefono. E poi ci ritroviamo ore dopo a chiederci: «Ma oggi ho mangiato?». Accade perché il cervello non ha dato valore all’esperienza. Non si è saziato al pari dello stomaco, perché impegnato su altri fronti.