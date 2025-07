La libertà di scelta, la nuova dignità del lavoro per i giovani

Le nuove generazioni – Millennial e Gen Z – stanno disegnando una propria concezione del lavoro. Non si tratta più solo di stipendio o carriera lineare, ma di flessibilità, benessere e allineamento con i propri valori. Smart working e orari flessibili sono ormai requisiti fondamentali. Secondo l’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, il 58% dei giovani under 35 in Italia preferisce aziende che offrono queste possibilità. Il cosiddetto «Work-life balance» è considerato molto più rilevante di sacrifici e carrierismo. Una ricerca Randstad rivela che per il 67% dei giovani italiani l’equilibrio tra vita privata e professionale conta più dello stipendio. In crescita anche la ricerca di un lavoro con un impatto sociale positivo. Sempre più giovani rifiutano offerte da aziende non sostenibili, dimostrando che etica e ambiente pesano nelle scelte professionali.