La luce della Pasqua arriva fino alla Luna. Auguri dalla redazione di Eppen!

Nel cuore della notte del 2 aprile, mentre tutto il mondo si stava preparando al silenzio e alla preghiera dei giorni pasquali, l’umanità ha compiuto un nuovo passo verso l’infinito. La missione Artemis II ha lasciato l’orbita terrestre, inaugurando un viaggio di circa 400mila chilometri verso la Luna e riportando lo sguardo umano là dove mancava da oltre mezzo secolo.
Non accadeva dal tempo di Apollo 17, nel 1972, quando per l’ultima volta l’uomo aveva osato spingersi così lontano dalla propria casa. Oggi, a bordo della capsula Orion, quattro astronauti – Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman e Christina Koch – hanno acceso i motori della conoscenza per dirigersi verso il mistero del cosmo. Il loro viaggio richiama alla memoria l’impresa nel 1968 di Apollo 8, quando per la prima volta l’umanità osservò la Terra da lontano, sospesa nel buio. Fu allora che nacque l’immagine della «Earthrise», lo scatto fotografico che ancora oggi invita a riflettere sulla nostra piccolezza e sulla grandezza del creato.
In questi giorni, anche l’equipaggio di Artemis II volgerà lo sguardo verso il nostro pianeta, cogliendolo da una prospettiva nuova. E sarà uno sguardo scientifico, ma anche e soprattutto umano: vedere la Terra da lontano potrebbe farla riscoprire a tutti come una «casa», un «tetto» che ci protegge e che è affidato alla nostra responsabilità per continuare a vivere. Forse in questo sguardo, possiamo scorgere un collegamento con la Pasqua che stiamo celebrando. Se da un lato la tecnologia ci conduce oltre i confini del conosciuto, dall’altro resta viva la domanda sul significato del nostro cammino. L’esplorazione dello spazio diventa così una ricerca di senso, un desiderio di verità. E in un tempo segnato da guerre, sofferenze e incertezza, il viaggio di Artemis II diventa anche un segno di speranza. Come nella Pasqua cristiana, che celebra il passaggio dalla morte alla vita, anche questa missione parla a suo modo di rinascita, e di strade ancora da percorrere.
Ai lettori, dunque, l’augurio è che questa Pasqua porti luce negli occhi e nel cuore: la stessa luce che guida l’uomo tra le stelle e che, da sempre, illumina il suo cammino sulla Terra. Buona Pasqua!