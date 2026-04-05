La luce della Pasqua arriva fino alla Luna. Auguri dalla redazione di Eppen!

In questi giorni, anche l’equipaggio di Artemis II volgerà lo sguardo verso il nostro pianeta, cogliendolo da una prospettiva nuova. E sarà uno sguardo scientifico, ma anche e soprattutto umano: vedere la Terra da lontano potrebbe farla riscoprire a tutti come una «casa», un «tetto» che ci protegge e che è affidato alla nostra responsabilità per continuare a vivere. Forse in questo sguardo, possiamo scorgere un collegamento con la Pasqua che stiamo celebrando. Se da un lato la tecnologia ci conduce oltre i confini del conosciuto, dall’altro resta viva la domanda sul significato del nostro cammino. L’esplorazione dello spazio diventa così una ricerca di senso, un desiderio di verità. E in un tempo segnato da guerre, sofferenze e incertezza, il viaggio di Artemis II diventa anche un segno di speranza. Come nella Pasqua cristiana, che celebra il passaggio dalla morte alla vita, anche questa missione parla a suo modo di rinascita, e di strade ancora da percorrere.