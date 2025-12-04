La notte in cui gli animali parlano

Tra le immagini del Natale ce n’è una che attraversa secoli e luoghi: il mondo, per una sola notte, sembra concedere una lieve deroga al suo ordine abituale. È un’idea antica, nata dall’incrocio tra i riti d’inverno, il teatro sacro medievale e la memoria cristiana della Natività. È la notte di Natale, tempo liminale nel senso che Arnold van Gennep, lo studioso che teorizzò i riti di passaggio, avrebbe riconosciuto come fase intermedia: dodici giorni tra Natività ed Epifania, in cui l’inverno è assoluto e, insieme, già scavalcato da un principio di rinascita. È la stagione dei prodigi minimi: acqua che cambia sapore, alberi che fioriscono sotto gelo, animali che, una sola notte, possono parlare. Così il bue e l’asino acquistano voce in molte tradizioni e in diverse fonti che narrano o interpretano la Natività.