Con oltre 300 negozi, 57 punti ristoro e 14 sale cinematografiche, Oriocenter è molto più di un centro commerciale: è una destinazione in cui shopping, intrattenimento, food e tempo libero convivono in un’unica esperienza. Un luogo pensato per accogliere pubblici diversi in tutti i momenti della giornata, dalla pausa pranzo con gli amici al pomeriggio in famiglia, dalla serata al cinema allo shopping senza fretta del fine settimana. Una proposta in continua evoluzione, che negli anni ha saputo ampliarsi e aggiornarsi per intercettare nuove abitudini, gusti e passioni.
Le ultime aperture confermano questa vocazione e rendono l’offerta del mall bergamasco ancora più ricca e articolata. Per i più piccoli e per gli appassionati di giochi arriva Toys Center, con oltre 1.000 metri quadrati dedicati al divertimento. Sul fronte della moda debutta UPIM Gallery, il nuovo format che segna l’evoluzione del brand, mentre il mondo beauty si arricchisce con Kippun Haru, lo store specializzato in skincare coreana. Completano il quadro Atelier Emé, con la sua interpretazione raffinata dell’Occasionwear, e un Falconeri completamente rinnovato. Gioco, moda, bellezza e tempo libero si incontrano così sotto lo stesso tetto, dando vita a una proposta pensata per famiglie, collezionisti, appassionati di stile e curiosi di nuove tendenze. Vediamo da vicino tutte le novità.
Il mondo del gioco: arriva Toys Center
La novità più attesa dai più piccoli e dalle loro famiglie è l’apertura di Toys Center, uno dei marchi di riferimento del settore gioco. Il nuovo store si sviluppa su oltre 1.000 metri quadrati e gli spazi sono pensati anche per collezionisti e appassionati di cultura pop contemporanea.
L’assortimento è molto ampio, si va dai giochi educativi alle costruzioni, dalle bambole ai giochi da tavolo, fino ai prodotti per il tempo libero e le attività all’aria aperta. Il risultato è un punto di riferimento per chi cerca un regalo e per chi vuole concedersi una passione, a qualsiasi età. Con Toys Center l’offerta di Oriocenter, cje poteva già contare su realtà come LEGO, FunSide, La Feltrinelli Librerie e Giunti, oltre a Iper La Grande I, e il suo fornitissimo reparto per i più piccoli.
UPIM Gallery, Atelier Emé e il fashion premium per una moda per tutti
Sul fronte fashion il nome nuovo è UPIM Gallery. Il format che segna l’evoluzione del brand UPIM approda a Oriocenter in uno spazio di 1.450 metri quadrati distribuiti su due piani. Lo spazio è accogliente e dal design contemporaneo, organizzato in vere e proprie “stanze espositive” dedicate alle diverse categorie, dal fashion e dagli accessori per donna, uomo e bambino al mondo beauty. Alle collezioni a marchio proprio si affianca una selezione di brand esterni, pensata per rispondere a stili ed esigenze differenti per offrire un’esperienza di acquisto contemporanea, rivolta a un pubblico attento a stile, qualità e convenienza e che si inserisce in modo naturale nell’ampia selezione di insegne della moda per tutta la famiglia.
Oriocenter Selected Stores è il punto di riferimento per il fashion premium e si rivolge a chi ama capi e accessori di valore. Il principio è un equilibrio tra qualità e prezzo che rende così il lusso accessibile. In questo contesto si inserisce l’apertura di Atelier Emé, brand italiano noto per la raffinata interpretazione degli abiti da sposa e da cerimonia e per le collezioni Occasionwear, con capi pensati per accompagnare ogni momento, dalla quotidianità alle occasioni più importanti. Oltre ad Atelier Emé arriva anche il rinnovo totale dello store Falconeri, che amplia ulteriormente la proposta premium.
Oriocenter punta sulla K-beauty
Il capitolo più dinamico riguarda la bellezza, con l’inaugurazione di Kippun Haru, specializzato in skincare coreana. Lo store propone oltre 500 prodotti di circa 40 brand,con un assortimento di novità e prodotti distintivi del mondo K-beauty.
La scelta di Kippun Haru, che ha già due punti vendita a Milano, è un segnale chiaro: portare al pubblico italiano la conoscenza della skincare e della cultura coreana. I numeri raccontano un settore beauty in buona salute. Il mercato italiano continua a crescere, con un incremento annuo del 5-6%, sostenuto da consumatori sempre più consapevoli e informati. Le stime di Cosmetica Italia indicano per il 2026 un ulteriore consolidamento dei consumi, con un aumento del 3,5%. Oriocenter fa ancora meglio e negli ultimi 12 mesi cresce di circa il 7,5%. A livello nazionale la domanda segue nuove abitudini e la Gen Z mostra un interesse crescente per routine e prodotti legati alla prevenzione e alla sostenibilità, mentre la cosmesi maschile registra una forte espansione. Il mall bergamasco interpreta queste tendenze e risponde alle esigenze di un pubblico transgenerazionale con 17 punti vendita dedicati alla bellezza e percorsi personalizzati che vanno dalla profumeria alla cosmetica naturale.
Una destinazione che continua a evolversi
Giochi, moda accessibile e premium, beauty internazionale e coreana: le nuove aperture di Oriocenter raccontano un centro commerciale che ha smesso da tempo di limitarsi a vendere e che punta, sempre più, a costruire un’esperienza. Non si tratta soltanto di aggiungere insegne a un elenco già nutrito, ma di rispondere a come cambiano i consumi, le abitudini e i modi di vivere il tempo libero.
In un panorama in cui lo shopping si sposta sempre più online, Oriocenter sceglie di rispondere puntando su ciò che lo schermo non può offrire: il piacere di provare, scoprire, farsi consigliare e condividere un momento con gli altri. Con le nuove aperture, Oriocenter conferma così la sua capacità di riunire brand, stili e mondi differenti in un unico luogo, per ogni occasione e per ogni età.