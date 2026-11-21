La scelta di Kippun Haru, che ha già due punti vendita a Milano, è un segnale chiaro: portare al pubblico italiano la conoscenza della skincare e della cultura coreana. I numeri raccontano un settore beauty in buona salute. Il mercato italiano continua a crescere, con un incremento annuo del 5-6%, sostenuto da consumatori sempre più consapevoli e informati. Le stime di Cosmetica Italia indicano per il 2026 un ulteriore consolidamento dei consumi, con un aumento del 3,5%. Oriocenter fa ancora meglio e negli ultimi 12 mesi cresce di circa il 7,5%. A livello nazionale la domanda segue nuove abitudini e la Gen Z mostra un interesse crescente per routine e prodotti legati alla prevenzione e alla sostenibilità, mentre la cosmesi maschile registra una forte espansione. Il mall bergamasco interpreta queste tendenze e risponde alle esigenze di un pubblico transgenerazionale con 17 punti vendita dedicati alla bellezza e percorsi personalizzati che vanno dalla profumeria alla cosmetica naturale.