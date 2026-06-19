«Pro-ben», benessere all’università: non solo quando c’è un problema. Cosa sta facendo UniBg

Il messaggio che emerge dalle esperienze raccolte è chiaro: il benessere psicologico non riguarda soltanto chi sta vivendo un disagio, ma tutta la comunità universitaria. Per questo l’università di Bergamo continuerà nei prossimi mesi a promuovere le attività del progetto attraverso mail universitaria, incontri, newsletter, social network e iniziative aperte agli studenti. Perché studiare significa anche imparare a stare bene con sé stessi e con gli altri. E l’università può essere il luogo giusto per iniziare a farlo. A raccontarne l’impatto è Ebrima Ceesay, uno studente originario del Gambia, 35 anni, iscritto al corso di laurea magistrale in Economics and Finance con specializzazione in sostenibilità, al secondo anno di permanenza a Bergamo. «”Pro-ben” ci ha permesso di capire come convivere in residenza con studenti provenienti da paesi diversi. Abbiamo imparato ad aprirci alle altre culture e a costruire relazioni», spiega. Uno degli aspetti più significativi è proprio la dimensione sociale della vita universitaria in residenza: prima del programma, i rapporti tra studenti erano più superficiali. «Ci si incontrava, ci si salutava, ma non c’erano veri momenti di confronto. Grazie agli incontri formativi invece, abbiamo avuto l’occasione di conoscerci meglio». Il percorso non si limita alla dimensione interculturale, ma include anche informazioni pratiche sulla gestione della vita quotidiana negli alloggi universitari, dalle regole della raccolta differenziata alle modalità di utilizzo dei servizi comuni, come la lavanderia. Elementi che, sottolineano entrambi gli studenti, risultano fondamentali per vivere in autonomia. Gli studenti internazionali sono molto soddisfatti e sottolineano il valore del programma: «È un modo per unire gli studenti e permettere loro di conoscersi davvero. Consiglio di continuare con queste attività, perché aiutano a creare una comunità reale all’interno delle residenze».