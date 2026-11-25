Oggi, 25 novembre, è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nelle settimane che precedono questa ricorrenza leggiamo report, dati e statistiche che restituiscono la dimensione della violenza di genere. Accanto ai numeri, però, è importante conoscere anche gli strumenti a disposizione di chi vive una situazione di violenza o teme per la propria sicurezza: sapere come comportarsi e a quali strutture rivolgersi può fare la differenza.
Il primo riferimento è il numero nazionale antiviolenza e stalking, 1522 , al quale è possibile rivolgersi gratuitamente, 24 ore su 24, per ricevere ascolto, informazioni e orientamento. Il servizio garantisce anonimato e riservatezza ed è gestito da operatrici specializzate, in grado di offrire risposte accoglienti e non giudicanti. È possibile contattarlo anche attraverso la chat e l’app «1522 Chat». Le operatrici possono fornire indicazioni sui centri anti violenza più vicini e sui servizi territoriali a cui rivolgersi, oltre a un primo orientamento sulle possibilità di tutela.
La rete dei centri antiviolenza
Sul territorio sono presenti centri antiviolenza e sportelli di ascolto ai quali le donne possono rivolgersi per ricevere accoglienza, consulenza e accompagnamento in un eventuale percorso di uscita dalla violenza. In particolare, la provincia di Bergamo ha diverse strutture alle quali poter accedere in modo anonimo per ricevere un primo supporto, se ancora non si ha il coraggio di sporgere denuncia. In città, per esempio, ci si può rivolgere al centro antiviolenza «Aiuto Donna Uscire dalla violenza», in via XXIV Maggio 30. L’associazione è presente anche in altri Comuni della provincia, con sedi e sportelli a Dalmine, Seriate, Vigano San Martino, Clusone e Terno d’Isola. Per quanto riguarda invece la zona di Treviglio e Romano di Lombardia, un punto di riferimento è la Cooperativa Sirio – Centro Antiviolenza sportello donna.
Inoltre, i centri antiviolenza possono accompagnare le donne nel percorso legale, spiegando le possibilità di tutela, gli strumenti di protezione e le modalità per accedere al patrocinio a spese dello Stato, quando ne ricorrono i requisiti.
I consultori familiari pubblici possono rappresentare un ulteriore punto di accesso per le donne che attraversano situazioni di difficoltà, anche quando non sono ancora pronte a rivolgersi a un centro antiviolenza. Possono offrire ascolto, consulenza psicologica e sociale, orientamento e accompagnamento verso i servizi competenti. È possibile consultare l’elenco delle sedi sulla pagina dell’ASST Papa Giovanni XXIII dedicata ai consultori.
Uno strumento forse meno noto è l’ammonimento del Questore, che il report della Polizia di Stato «Questo non è amore» definisce un «un avvertimento formale del Questore all’autore delle condotte illecite, finalizzato a far cessare le molestie, minacce o comportamenti intrusivi». Si tratta di una misura amministrativa preventiva e gratuita, che non richiede la presentazione di una denuncia. Nei casi di stalking e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), la persona offesa può chiedere alle forze dell'ordine di attivare la procedura di ammonimento, fornendo gli elementi utili a documentare le condotte subite. In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il Questore può intervenire anche d'ufficio nei casi di violenza domestica, sulla base di segnalazioni non anonime e degli elementi acquisiti.
La violenza di genere può manifestarsi in forme diverse: fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. Non è sempre facile riconoscerla soprattutto quando si presenta attraverso comportamenti di controllo, isolamento, minacce o ricatti. Per questo conoscere questi segnali esapere a chi rivolgersi è fondamentale per contrastarla e per evitare che le donne si sentano sole nell’affrontare queste situazioni.
Gli appuntamenti a Bergamo e provincia
In occasione del 25 novembre, Bergamo e diversi comuni della provincia propongono incontri, iniziative culturali e momenti di sensibilizzazione aperti alla cittadinanza. Un calendario che offre occasioni per approfondire il tema della violenza di genere e riflettere sugli strumenti per contrastarla.
Alle 9 dalla fermata Teb di Borgo Palazzo la camminata con deposizione di fiori, con partenza, organizzata dall’associazione Adesso Donne 3.0 e il Gruppo di cammino del quartiere.
Dalle 11 alle 17, in Piazzale Marconi, la Polizia Locale e «Aiuto Donna» propongono uno stand informativo sulla tutela penale e dimostrazioni di difesa personale.
A Grumello, allo spazio di quartiere, si tiene alle 16 una lettura-dibattito su «Una donna» di Annie Ernaux.
Alle 20.30, all’Anteo spazioCinema di Treviglio, è in programma la proiezione di «Se domani non torno», film di Paola Randi ispirato alla storia di Giulia Cecchettin.
L'Università degli Studi di Bergamo propone un appuntamento gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, dedicato al tema «Vittime colpevoli. Donne, violenza, giustizia». Al centro dell'incontro, la proiezione del film «Sotto accusa» di Jonathan Kaplan (1988), ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. L'opera invita a interrogarsi sui meccanismi culturali e sociali che possono trasformare le vittime in imputate, mettendo in discussione il rapporto tra violenza, responsabilità e giustizia. Al termine interverranno Monica D'Agostini, referente di Dipartimento per le questioni di genere, Roberta Di Pasquale, presidente del Comitato unico di garanzia, e Alberta Giorgi, docente di Cultura, media e genere.
Le iniziative proseguono anche nei giorni successivi. Sabato 28 novembre, alle 20.45, il Comune di Bottanuco, nell’Isola Bergamasca, propone uno spettacolo teatrale dedicato alla storia di Artemisia Gentileschi. «Chiaro Scuro. Vita di Artemisia Gentileschi», con drammaturgia di Gaetano Colella e regia di Andrea Chiodi, portato in scena dalla compagnia Piccolo Canto, porta sul palco della Sala della Comunità di paese (via Locatelli, via Roma) una rappresentazione intensa e potente. La trama è quella di una donna straordinaria, una pittrice di immenso talento e una storia di riscatto e coraggio contro la violenza di genere. L’ingresso è libero e gratuito.