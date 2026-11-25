Il primo riferimento è il numero nazionale antiviolenza e stalking, 1522 , al quale è possibile rivolgersi gratuitamente, 24 ore su 24, per ricevere ascolto, informazioni e orientamento. Il servizio garantisce anonimato e riservatezza ed è gestito da operatrici specializzate, in grado di offrire risposte accoglienti e non giudicanti. È possibile contattarlo anche attraverso la chat e l’app «1522 Chat». Le operatrici possono fornire indicazioni sui centri anti violenza più vicini e sui servizi territoriali a cui rivolgersi, oltre a un primo orientamento sulle possibilità di tutela.