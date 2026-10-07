A Bergamo torna «Illusion», quando la magia diventa solidarietà

L’appuntamento è dunque per sabato 17 ottobre alle 20.30, nell’Auditorium del Seminario Vescovile di via Arena 11. Lo spettacolo, adatto a un pubblico di adulti e bambini, richiede la prenotazione attraverso la piattaforma MidaTicket, raggiungibile dalla pagina dedicata a «Illusion» sul sito midaticket.it; per informazioni sull’associazione e sui suoi progetti è possibile scrivere a [email protected] o chiamare il numero 392 1801923. La serata bergamasca gode del sostegno di Milano Tessuti Italia, Montello, Industria del recupero e del riciclo, BCC Brescia Credito Cooperativo italiano, Tessutissimo.com, GSI Security Group e Officine Vimercati, oltre al supporto del CLAM Club Arte Magica e alla collaborazione di MidaTicket.