Bergamo riscopre le sue radici musicali con la Fondazione Daniele Maffeis

Dopo la conclusione degli studi a Milano, conseguendo il diploma in pianoforte, organo e composizione con Arnaldo Galliera nel 1927, Maffeis iniziò l’esperienza didattica e organistica: insegnò in molte realtà dell’area lombarda tra Bergamo, divenendo anche organista e maestro di cappella presso la Basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, nonché organista a Gorgonzola e in San Satiro a Milano. Tornò a Bergamo nel 1950, divenendo insegnante di organo e composizione organistica al Conservatorio «Donizetti»: fu un periodo intenso, tra eventi, collaudi di nuovi strumenti e impegni compositivi. Negli ultimi anni compose nuove «Messe», tra cui la «Missa Daniel Propheta» e due «Messe Popolari» in italiano, ispirate al rinnovamento proposto dal Concilio Vaticano II. Scrisse anche per il periodico Giopì, dove propose riflessioni su musica, arte e memoria. Morì a Gazzaniga il 10 febbraio 1966, le sue ultime parole furono: «ho ancora tanta musica dentro».