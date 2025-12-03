Da «Lovere Borgo della Luce» il Natale è un messaggio di pace e speranza

Le luci dei paesini abbarbicati sui versanti delle montagne si riflettono sul lago. Le barche nel porto, illuminate dai lampioni, dondolano sull’acqua, e le facciate degli splendidi palazzi del centro di Lovere si accendono di magia anche quest’anno. Per tutto il mese, in uno dei «Borghi più belli d’Italia», sono in programma concerti, mercatini, incontri e spettacoli per grandi e piccoli, tutti a ingresso libero.
Durante tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, «Lovere Borgo della Luce» trasforma il cuore storico della cittadina dell’Alto Sebino in uno spettacolo a cielo aperto, con oltre diecimila metri quadrati di superficie, da Piazza Tredici Martiri all’Accademia Tadini, a Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II. Protagoniste quest’anno saranno le illustrazioni di Torsten Schrank, character designer che ha realizzato i personaggi di «Klaus – I Segreti del Natale», un film d’animazione firmato Netflix, e candidato agli «Oscar», con cui l’artista si è aggiudicato ben due premi: un «Annie Award» e un «Concept Art Award» nel 2020. «Il film è ambientato in una comunità piena di rivalità, in cui alla fine le persone si ritrovano unite grazie all’esempio di un gruppo di bambini e bambine e delle letterine che hanno scritto a Klaus per l’occasione. In un periodo in cui le divisioni e le guerre sono all’ordine del giorno, abbiamo voluto portare un messaggio semplice e potente come questo, per riaccendere la speranza» spiega Marco Bonomelli, assessore alla Cultura e alla Sovracomunalità di Lovere.
«La nostra volontà è valorizzare questa iniziativa nata diversi anni fa, che ha un riscontro che va ben oltre la zona del lago e che, edizione dopo edizione, attira persone anche dalla Lombardia e oltre – continua l’assessore – Insieme alla definizione di un messaggio di futuro, quest’estate la sostenibilità e in questa edizione “Pace e Speranza”, stiamo cercando di caratterizzare “Lovere Borgo della Luce” coinvolgendo non solo un grande nome, ma anche artisti del territorio, così che possa diventare occasione di sviluppo professionale anche per giovani all’inizio della loro attività lavorativa». Così, è nata l’idea di una collaborazione con Keyframe, associazione no profit che ogni anno organizza i «Bergamo Animation Days» e che ha come presidente onorario Bruno Bozzetto.
Il programma
Mentre le facciate del centro storico di Lovere accolgono grandi e piccini come fossero le sale di un museo a cielo aperto, piazze e spazi comuni del paese ospitano un ricco calendario di eventi. Si comincia dalla chiesa di San Giorgio, che il 6 dicembre alle 20.30 apre un weekend di musica ospitando i prestigiosi Archi del Teatro alla Scala di Milano, che proporranno al pubblico un celebre concerto come «Le quattro stagioni» di Antonio Vivaldi. Dalla musica classica, poi, il 7 dicembre si passa agli zampognari, che dalle 17 porteranno l’atmosfera natalizia per le vie del paese, sul lungolago e nel centro storico. Per gli amanti del jazz, invece, l’appuntamento è l’8 dicembre alle 18 con «Natale in Jazz», un concerto che si terrà nell’affascinante Sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini, una galleria che ospita numerosi capolavori. Sempre durante la giornata dell’Immacolata, dalle 10 in Piazza Tredici Martiri ci sarà l’esposizione di prodotti natalizi, mentre alle 17 l’appuntamento è con l’amministrazione comunale per uno scambio di auguri.
In uno dei «Borghi più belli d’Italia» non poteva non fare tappa anche Santa Lucia, a cui è dedicato l’appuntamento del 12 dicembre alle 17.30 in oratorio, mentre il 13 alle 15 ci si trasferisce al Teatro Crystal con un doppio appuntamento: lo spettacolo «La conta di Natale» alle 15 e il concerto della Fanfara degli Alpini di Rogno alle 21. «Una delle idee che guida il nostro lavoro in Comune è mettere in sistema le varie energie e realtà presenti a Lovere e nel territorio – continua Bonomelli – La musica è un esempio perfetto di questo lavoro di rete: non solo trasmette la magia del Natale, ma sa dare voce a esperienze e proposte differenti».
L’idea di una rete e di sinergie sul territorio ritorna anche nel mercato «Campagna Amica», che il 14 dicembre, dalle 9.30 alle 17.30, porterà in Piazza XIII Martiri non solo gli stand delle associazioni locali, ma anche «prodotti provenienti dalle nostre zone, dall’Alto Sebino alla Val Seriana, fino alla prima parte della Valle Camonica e ai territori più vicini a noi del Bresciano – aggiunge l’assessore – Ci tenevamo molto a trasformare la piazza in un luogo di incontro e comunità, non solo durante le feste, ma tutto l’anno». Alle 20.30, sempre del 14 dicembre, l’appuntamento è alla chiesa di San Giorgio, dove si terrà il «Gran Concerto di Natale» dell’Orchestra Vivaldi di Vallecamonica.
La musica a Lovere continua con la serata dedicata alle «Canzoni contro la Guerra» all’auditorium Villa Milesi (19 dicembre, ore 20.45). Ancora musica con due concerti di Natale: il 21 dicembre alle 16 con l’esibizione del Quintetto Frescobaldi alla chiesetta delle Clarisse e il 27 con i cori Mi Bemolle e Santo Stefano alla chiesa di San Giorgio. In programma anche il concerto del coro Sonoris Notae alla chiesa dei Frati Cappuccini il 29 dicembre alle 20.30 e il grande concerto dell’Epifania il 5 gennaio 2026 alle 20.45 al Teatro Crystal, che riunirà il corpo Bandistico di Lovere, quello musicale San Vittore di Gaverina Terme e l’Alto Sebino Junior Band.
Per i piccoli, da non perdere lo spettacolo con il fuoco «Flambetta Foco Loco» in Piazza Tredici Martiri il 3 gennaio alle 17 e la «Parata di Natale» con trampolieri e giocolieri sempre in piazza il 4 gennaio alle 16. In programma anche due pomeriggi di storie per bimbi e bimbe: uno in biblioteca (15 dicembre, ore 16.30) e un altro a bordo della motonave storica «La Capitanio 1926» (28 dicembre, ore 15), oltre alla conferenza «Esplorazione sotterranea tra scienza e avventura», in programma al Centro Civico Culturale (18 dicembre, ore 20.30).
Da segnare in agenda anche l’evento di Natale della Consulta Giovani Lovere (20 dicembre, ore 17 in Piazza Tredici Martiri), «un gruppo di ragazzi e ragazze che vanno dalla fine delle scuole superiori ai primi anni di università, a cui abbiamo affidato delle risorse: riteniamo infatti importante la valorizzazione del protagonismo giovanile. Dopo il successo di “Bakkano”, hanno accettato la proposta di organizzare un’iniziativa da dedicare a cittadini e turisti del borgo», spiega Bonomelli. «Infine, voglio ringraziare oratorio, Pro Loco e Nuova ASARCO, l’associazione dei commercianti loveresi, per aver risposto con entusiasmo a questa grande rassegna».
Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito di Lovere Eventi.