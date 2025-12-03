Da «Lovere Borgo della Luce» il Natale è un messaggio di pace e speranza

Durante tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio, «Lovere Borgo della Luce» trasforma il cuore storico della cittadina dell’Alto Sebino in uno spettacolo a cielo aperto, con oltre diecimila metri quadrati di superficie, da Piazza Tredici Martiri all’Accademia Tadini, a Piazza Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II. Protagoniste quest’anno saranno le illustrazioni di Torsten Schrank, character designer che ha realizzato i personaggi di «Klaus – I Segreti del Natale», un film d’animazione firmato Netflix, e candidato agli «Oscar», con cui l’artista si è aggiudicato ben due premi: un «Annie Award» e un «Concept Art Award» nel 2020. «Il film è ambientato in una comunità piena di rivalità, in cui alla fine le persone si ritrovano unite grazie all’esempio di un gruppo di bambini e bambine e delle letterine che hanno scritto a Klaus per l’occasione. In un periodo in cui le divisioni e le guerre sono all’ordine del giorno, abbiamo voluto portare un messaggio semplice e potente come questo, per riaccendere la speranza» spiega Marco Bonomelli, assessore alla Cultura e alla Sovracomunalità di Lovere.