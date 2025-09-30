Dal cotone alle idee: Crespi d’Adda riparte con il festival «Produzioni Ininterrotte»

La sensazione che si prova passeggiando per le strade di Crespi d’Adda è quella di un salto indietro nel tempo. Il villaggio operaio Patrimonio dell’Umanità Unesco, la sua centrale idroelettrica e l’antico cotonificio oggi inattivo e in fase di recupero sono uno dei più celebri e meglio conservati esempi di archeologia industriale non solo d’Italia, ma anche dell’Europa meridionale. Se le strade e gli edifici di questo villaggio parte di Capriate San Gervasio sono custodi di un passato denso di storia e cultura, il festival « Produzioni Ininterrotte » ne raccoglie l’eredità e la proietta nel futuro.