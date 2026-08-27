Dalla Via Mercatorum al baghet: cinque «Trame Vive» bergamasche

Sabato 26 settembre, alle 15, sarà la volta di Casnigo e del baghet, la cornamusa bergamasca. Dopo la visita al Santuario della SS. Trinità, noto per il grande Giudizio Universale dei Baschenis e chiamato per questo la «Sistina della Bergamasca», si scenderà nel centro di Casnigo e si visiterà la chiesa arcipresbiterale con la ricchissima tribuna lignea dell’altare, un piccolo tempietto dorato, utilizzato come tabernacolo, con numerosissime statue che rappresentano i santi in Paradiso. A fianco della chiesa si trova l’a ex casa del Suffragio, con diversi affreschi esterni legati ai defunti. A seguire si visiterà il Teatro Fratellanza, edificio liberty del 1921. Un aperitivo a base di prodotti di mais della Val Gandino precederà l’incontro con Luciano Carminati, dedicato alla storia e alla tradizione del baghet. La durata della visita è di circa circa tre ore; costo 7 euro (comprensivo di visita, aperitivo e offerte). Per info e iscrizioni è possibile fare riferimento a Laura Benzoni (328 3846864, [email protected]).